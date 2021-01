Nonostante l’avvento del riscaldamento artificiale, spesso anche quando siamo in casa non riusciamo a tenere completamente a bada il freddo. Termosifoni, stufette elettriche, ma anche camini e stufe tradizionali, a volte non sono abbastanza per cacciare il freddo dalle ossa.

Questo è un problema con cui anche i nostri antenati hanno sempre dovuto misurarsi, soprattutto perché quando si sta in casa si tende ad essere più sedentari e a muoversi meno, e per questo si è più facile vittima del freddo. Il problema non ha fatto altro che peggiorare con l’avvento dello smart-working, che richiede una quasi totale immobilità davanti allo schermo. Se anche spostando la nostra postazione di lavoro a stretto contatto con un termosifone, o puntando la stufetta elettrica ai nostri piedi non riusciamo a riscaldarci, forse la soluzione che fa per noi arriva dalla tradizione. Ritorna dal passato l’indumento perfetto per non avere mai freddo in casa.

La vestaglia può essere la soluzione ai nostri problemi

Una volta era molto diffuso nelle case di tutta Europa, un indumento che si usava esclusivamente in casa. Progettato apposta per mantenersi al caldo anche quando si sta seduti a leggere un libro, a sferruzzare, o come facciamo oggi, a lavorare davanti a uno schermo.

Ritorna dal passato l’indumento perfetto per non avere mai freddo in casa: si tratta della vestaglia.

La vestaglia è simbolo di confort e di relax, ma serve uno scopo ben preciso.

Accessorio non solo elegante, ma anche utile

La vestaglia, o giacca da camera, è accessorio fondamentale di loungewear, ovvero quegli indumenti che si utilizzano soltanto in casa. Ma non è un mero accessorio di stile: può essere la soluzione che cercavamo per tenere a bada il freddo quando siamo in casa, moltiplicare il nostro comfort e, perché no, magari abbassare anche il riscaldamento di un grado o due, risparmiando sulla bolletta. Non c’è niente di meglio che godersi una tazza di tè fumante sul divano indossando una morbidissima e calda vestaglia. Ecco anche qualche consiglio per evitare che quel tè si raffreddi troppo in fretta, e per poterlo sorseggiare con calma.