Disturbi gastrici, aria nello stomaco (detto anche meteorismo) e sensazione di pesantezza sono sintomi comuni a tante persone.

Le cause possono essere diverse, dalla cattiva alimentazione ad uno stile di vita sedentario, sino ad arrivare a patologie più gravi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I consigli per ridurre questo fastidioso disturbo cambiano a seconda della causa specifica. Potrebbe però capitare che anche modificando il nostro stile di vita, il problema persista e non si trovi una via d’uscita.

Tra le cattive abitudini che causano una sensazione di pesantezza, ce ne sono alcune che non si immaginano nemmeno. Tra queste, una delle principali è proprio quella che noi della Redazione stiamo per svelare.

Chi soffre di pancia gonfia probabilmente commette questo comune errore

Quando siamo affamati tendiamo ad ingurgitare voracemente il cibo senza dare tregua alla bocca e allo stomaco. Ed ecco così che in cinque minuti appena abbiamo divorato un piatto di pasta da 120 grammi. Inconsapevoli degli effetti indesiderati della nostra voracità, poco dopo cominciamo ad avvertire dei piccoli crampi e l’insopportabile aria nello stomaco. Sarà la pasta pesante, pensiamo. O forse no.

Il problema principale sta nella velocità con cui consumiamo il cibo.

Quando mangiamo, ingeriamo involontariamente anche dell’aria. È normale che ciò avvenga, ma può rivelarsi un problema quando ne ingeriamo troppa, cosa che accade mangiando velocemente.

Qualche consiglio

Chi soffre di pancia gonfia probabilmente commette questo comune errore, per cui il primo consiglio è sicuramente quello di mangiare più lentamente.

D’altra parte, è importante anche dedicare un po’ d’attenzione alla masticazione. La digestione parte infatti dalla bocca e non dallo stomaco, come in tanti credono. Masticare correttamente significa digerire meglio ed evitare che si accumuli aria nello stomaco.

Anche suddividere i pasti durante la giornata aiuta a regolare la fame e a mangiare meno velocemente, come suggerito in un precedente articolo (qui).

Et voilà: basta seguire alcune e semplici regole mentre si mangia per dire finalmente addio al fastidioso meteorismo.