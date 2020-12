Cosa c’è di meglio di una bella tazza di te per riscaldare un pomeriggio invernale? Il tè è una bevanda che ci viene sempre in aiuto per riscaldarci e gustare qualche momento di piacere, magari davanti a un caminetto e con un buon libro. Come però molti amanti del tè avranno fatto esperienza, spesso si cade vittima di un inconveniente quando ci si appresta a gustare una tazza di tè profumato: possiamo trovare il tè già freddo. Non c’è nulla di più deludente che bere un sorso di tè per scoprire che la bevanda è ormai fredda e poco appetibile. Ma niente paura, possiamo utilizzare degli stratagemmi per ovviare a questo inconveniente. Ecco come evitare che il tè si raffreddi troppo in fretta per poterlo gustare con calma.

Preparare una teiera e versarlo poco per volta nella tazza

La teiera sembra uno di quegli oggetti tipici delle nostre nonne, utili soltanto come soprammobili. Ma in realtà esiste un motivo molto valido per preparare il tè nella teiera e non direttamente nella tazza. La teiera mantiene molto meglio il calore. Possiamo quindi utilizzare questa tecnica: prepariamo il tè nella teiera, e poi versiamolo nella tazza poco per volta. In questo modo il tè che versiamo sarà sempre caldo, molto di più che se avessimo preparato il tè direttamente nella tazza.

Usare una tazza con coperchio

Ecco come evitare che il tè si raffreddi troppo in fretta per poterlo gustare con calma: possiamo utilizzare una di quelle graziose tazze di ceramica col coperchio. Posizionando il coperchio tra un sorso e l’altro, il nostro tè perderà molto meno calore dalla superficie.

Utilizziamo una tazza termica

Esistono in commercio delle tazze termiche create apposta per mantenere il calore per lunghi periodi. Non stiamo parlando solo di tazze da escursione, ma anche di tazze che possiamo utilizzare tutti i giorni e tenere in salotto. Saranno delle alleate preziosissime per gustare un tè sempre caldo.

