I capelli sono la cornice del viso e incidono moltissimo sull’aspetto di una donna. Se ben curati e mantenuti ci fanno apparire più giovani e seducenti, togliendoci anni di età.

Se desideriamo una chioma profumata a lungo, possiamo ricorrere a un semplicissimo trucchetto di bellezza. Ma per coprire il bianco che avanza sulla testa o per rinnovare l’aspetto della chioma, sempre più donne ricorrono alla tinta. Non sempre, però, si ha tempo da spendere dal parrucchiere.

Per questo le tinte fai da te possono rivelarsi una soluzione gradita a molte. In questo caso facciamo attenzione, perché non tutti i prodotti sul mercato sono uguali. Alcuni sono eccessivamente aggressivi e tendono a indebolire il cuoio capelluto. Soprattutto se ne facciamo un uso smodato.

Per questo abbiamo deciso di fornire qualche dritta su alcune tinte. Non solo daranno un colore brillante ai nostri capelli, ma li nutriranno rendendoli ancora più seducenti.

Per capelli luminosi e nutriti ecco 3 tinte perfette per le donne di ogni età

Le tinte che presenteremo contengono ingredienti salutari e garantiscono un effetto duraturo. In generale, sono di ottima qualità e fattura. Sta solo a noi scegliere le sfumature di colore che più ci piacciono.

Ricordiamo comunque che, sebbene alcune tinte siano nutrienti, nel tempo potrebbero stressare i capelli. Per questo si consiglia di applicare dopo il trattamento una maschera rigenerante che ridia vigore al cuoio capelluto.

Detto questo vediamo subito le tinte che abbiamo scelto per il nostro pubblico.

L’Oréal Professional INOA

Questa tinta è particolarmente delicata sulla chioma. Non contiene sostanze aggressive come ammoniaca o nichel ed è in grado di ridare colore e tono ai capelli.

Contiene oli minerali e sostanza alcaline che garantiscono un risultato visibile e duraturo. Si applica facilmente e la consistenza piuttosto densa dovrebbe evitare che coli.

Bastano circa 20 minuti di posa per godere degli effetti per 3 settimane abbondanti. Prezzo al pubblico di 14,70 euro.

Schwarzkopf IGORA Royal Premium

È una tinta che copre perfettamente i capelli bianchi e dona un colore acceso alla chioma. Grazie all’estratto di moringa oleifera protegge i capelli senza aggredirli.

Funziona sia per chi vuole colorare tutta la chioma, sia per un semplice ritocco. Possiamo scegliere tra una vasta offerta di colorazioni, che doneranno vivacità e intensità ai nostri capelli.

In vendita a 12,85 euro.

Herbatint gel colorante permanente

Questo prodotto è adatto alle pelli più sensibili e agisce con delicatezza e altrettanta efficacia. Non contiene sostanze aggressive, ma è ricco di aloe vera e vegetali naturali.

Nutre e rafforza i capelli, donando allo stesso tempo maggiore lucentezza e vigore. È molto resistente e potrebbe durare anche un mese. La gamma di colori è vasta e alcuni si possono combinare per ottenere nuove tonalità.

Prezzo consigliato di 16,69 euro.

Quindi, per capelli luminosi e nutriti ecco 3 tinte perfette per le donne di ogni età.

Da sottolineare che questi sono solo tre esempi puramente indicativi, ma è ovvio che il mercato offre tantissimi prodotti similari. Ci raccomandiamo, inoltre, di fare sempre prima una prova antiallergica e di seguire sempre le istruzioni riportate sulla confezione.