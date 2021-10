Scegliere un regalo per una donna sembra difficile. Consigliati da commesse o pensando ai suoi hobby, all’arredamento della casa, ai suoi gusti in fatto di moda e così via, l’impresa diventa meno ardua.

Quando, invece, il festeggiato è un uomo, ecco sopraggiungere mille dubbi. Certe volte si ripiega su un regalo tecnologico o utile, si pensa a qualche sport praticato o ad altre sue passioni. La scelta di accessori può essere vincente, ancor più se opteremo per un gioiello.

Sicuramente dovremo conoscere un po’ il soggetto, cosa indossa volentieri, il suo stile. Avendo chiari alcuni dati potremo tranquillamente pensare all’oggetto più adatto.

Ecco 5 preziose idee regalo per festeggiare uomini di classe di qualunque età

Bracciali in acciaio, perfetti per gli uomini, si adattano a vari stili ed età e non passano di moda. I bracciali in acciaio possono essere lisci, dalla trama particolare oppure con delle scritte motivazionali, ultima tendenza molto apprezzata. Se la persona che riceverà il regalo segue dottrine particolari, ad esempio potrebbe gradire un bracciale tibetano con grani in legno. Un’altra proposta è il rosario da polso o quello con i chakra. Se scegliamo metalli più preziosi, come l’oro o l’argento, si adatteranno ad uomini più maturi per un regalo importante.

Fermacravatta e fermasoldi sono idee intramontabili per uomini di classe usi a portarli. Sul mercato se ne trovano di tanti tipi, anche un po’ spiritosi, in acciaio, in argento oppure in oro. Spesso i fermacravatta si vendono in abbinamento con i gemelli.

I gemelli possono essere donati preferibilmente se si ha un rapporto confidenziale e se l’uomo che li riceverà è solito indossarli in occasioni formali. Regalo senza dubbio raffinato, i gemelli possono essere personalizzati. Si possono far incidere le iniziali, il segno zodiacale e possono essere di metallo prezioso con delle pietre incastonate.

Altri due suggerimenti

Un regalo sempre gradito è rappresentato dagli orologi o dai cronografi. La differenza sta nel fatto che i cronografi, oltre ad indicare l’ora, possono misurare il tempo trascorso in un periodo. Da quelli in acciaio a quelli col cinturino di pelle, classici o un po’ colorati, a batteria o a carica manuale, gli orologi sono un dono adatto ad uomini di ogni età. In abbinamento si può acquistare una bella scatola in legno portaorologi, oggetto utile per chi li colleziona.

I portachiavi, da quelli prettamente giovanili a quelli per persone con un età più avanzata, si possono trovare in diversi materiali e a prezzi abbordabili. Ce ne sono di acciaio, pelle, dalla forma lineare a quella più simpatica, con quadrifogli portafortuna, ancore, bussole, con pietre incastonate e così via.

Ecco 5 preziose idee regalo per festeggiare uomini di classe di qualunque età. Non resta che sceglierne una e poi prepararsi per la festa.