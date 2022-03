La novità in fatto di make up è una tecnica diventata famosa per ingrandire l’occhio e valorizzare anche gli sguardi più spenti e appesantiti. Ma quella che sembra una novità assoluta è, in realtà, il ritorno di una moda già esistito nel passato.

Anche quando il mondo del make up non conosceva ancora le palette trucco o i tantissimi cosmetici oggi esistenti, le intuizioni erano geniali. Dalle confezioni di mascara in scatolette di latta e scovolino a parte, a rossetti iconici del passato, il make up ha fatto passi da giganti.

Tutto, però, rimanendo saldamente ancorato alle basi gettate anni e anni prima. Ecco come ricreare questa tecnica e cosa la rende così famosa al giorno d’oggi.

Quando il trucco c’è ma non si vede

Un bravo truccatore esperto di make up sa ringiovanire il viso, rimpolpare le labbra, scavare le guance o levigare la pelle senza appesantire il volto. Un buon trucco è quello che c’è ma non si vede troppo. Già la stessa parola la dice lunga circa la sua funzione.

Tuttavia, negli anni, è cambiata moltissimo questa concezione e il make up è sempre più evidente, anche per l’utilizzo di tonalità forti. La sua funzione, però, rimane quella di mimetizzare piccole imperfezioni del viso.

Per esempio, anche passati i 50 anni, basta truccarsi così per ringiovanire lo sguardo ed è sufficiente usare pochi prodotti per allungarlo o illuminarlo.

L’ultima tendenza si chiama Reverse Cut Crease ed è certamente adatto a occasioni molto particolare e a momenti speciali. Ecco, subito, come ricrearlo in poche mosse.

Ritorna dagli anni ’60 l’ultima tendenza trucco per avere occhi più grandi, sia marroni che verdi e accentuare lo sguardo

Questo è sicuramente un make up per stupire tutti. Si tratta di dividere nettamente la palpebra mobile dall’arcata sopraccigliare, con colori e tinte diverse.

La si può ricreare per tutti i giorni anche solo stendendo una base chiara. Poi, basterà usare un ombretto nero per dividere la palpebra mobile e la parte di occhio superiore.

Non si tratterebbe propriamente di una novità. Infatti, ritorna dagli anni ’60 l’ultima tendenza trucco che sta spopolando adesso, ma che ci riporta direttamente all’iconica Twiggy.

Il consiglio è osare con tinte forti come arancione, fucsia o rosso o di scegliere un colore e di usare almeno 2 sue diverse sfumature. L’importante è tracciare bene il contorno della palpebra mobile con un pennello a lingua di gatto, in modo da realizzare un distacco evidente.

Lettura consigliata

