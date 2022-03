Ecco come riceveranno il doppio dei soldi a marzo e ad aprile i percettori del reddito di cittadinanza, senza dover presentare domanda

Ci sono sorprese in arrivo per i percettori del reddito di cittadinanza che, per marzo e aprile, riceveranno ricarica doppia. Il tutto, grazie al contestuale accredito dell’assegno unico universale. L’assegno al nucleo familiare, invece, che sarebbe dovuto durare fino a dicembre, è stato prorogato ai primi due mesi del 2022. Tutto ciò, per assicurare supporto alle famiglie, in attesa della definitiva introduzione della misura sostitutiva dell’assegno unico. Ma vediamo quali sono le grandi novità in proposito.

Ebbene, chi percepisce il RDC avrà una doppia ricarica fino al mese di aprile, senza dover presentare alcuna domanda all’INPS. Il tutto, grazie, appunto, all’entrata in vigore dell’assegno unico a partire dal 1° marzo. Quindi, il pagamento avverrà in maniera automatica, una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, che sono i seguenti: avere figli a carico, che non abbiano compiuto i 21 anni di età; avere un ISEE pari a 9.360 euro annui.

Le date dei pagamenti

Vediamo adesso quando avverranno detti pagamenti. In linea di massima, non ci sarà alcuna variazione rispetto al normale calendario. Infatti, i primi assegni solitamente si erogano a metà mese, gli altri nell’ultima settimana, a seconda dei destinatari. Quindi le date saranno, rispettivamente: il 15 marzo e nel periodo compreso tra il 25 e il 28 marzo. Le prime ricariche sono destinate a chi ha appena richiesto il reddito di cittadinanza e quindi dovrà ricevere il primo pagamento in assoluto. Le seconde, invece, spettano a chi sia già beneficiario del sussidio e ne abbia chiesto il rinnovo. Ciò, nel caso in cui siano decorsi i 18 mesi dall’inizio della sua fruizione. Quindi, questi fortunati, ecco come riceveranno il doppio dei soldi sia a marzo che ad aprile.

L’unica incertezza riguarda solo la data del 27 marzo che, cadendo di domenica, potrà essere anticipata al giorno precedente o posticipata a quello successivo.

Ecco come riceveranno il doppio dei soldi a marzo e ad aprile i percettori del reddito di cittadinanza, senza dover presentare domanda

Per avere contezza precisa sulle date di ricezione degli assegni, c’è un modo cui si può ricorrere. Basterà accedere al proprio fascicolo previdenziale INPS, disponibile online. In conclusione, con il doppio accredito, si stima che circa 1,13 milioni di famiglie godranno di un beneficio di circa 1.900 euro annuali. Grazie all’introduzione dell’assegno unico a partire dal 1° marzo, quindi, l’aumento stimato dovrebbe avere un’incidenza sul reddito lordo dell’11,6%. Lo scopo è quello di una ridistribuzione del reddito a favore dei nuclei familiari più vulnerabili e delle fasce più povere.

