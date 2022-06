Ritorna alla ribalta questa tendenza degli anni ’90 che ha rivoluzionato la moda e si abbina su tutto

Abbiamo presente quando si ritorna sui propri passi? Prendiamo una via che vogliamo percorrere e poi torniamo al punto di partenza. Ebbene, anche la moda è così. Passa e poi ritorna, più prepotente che mai. Gli stilisti hanno sempre giocato su questi passaggi da una tendenza all’altra, riprendendo quelle dei tempi passati. E hanno sempre funzionato.

Basti pensare all’accessorio più chic di tutti, degli anni ’40, che ha spopolato l’anno scorso e che, anche quest’anno, viene riproposto. Anzi, non è mai passato di moda, visto che viene indossato anche nei periodi più caldi.

Di tendenze che hanno rivoluzionato la moda ne sono passate tante. L’esempio più eclatante è il jeans, originariamente realizzato per il lavoro e solo per gli uomini, adesso è il must have di tutte le stagioni. Lo indossano uomini e donne di tutte le età, anche i neonati e con molteplici varianti.

Un altro esempio è il tailleur, rivoluzionato dall’iconica Coco Chanel. Per non parlare dei tessuti. Il pizzo risalirebbe al 1400 e non è mai stato abbandonato. Ha avuto successo con la lingerie, mentre adesso lo si trova anche nei capi d’abbigliamento. Negli anni ’90, invece, ha spopolato, attraverso le serie TV più famose, un altro tipo di tendenza, che oggi vedremo essere più in voga che mai.

Abbigliamento all’uncinetto

Ritorna alla ribalta questa tendenza degli anni ’90 che ha avuto il suo momento di gloria anche grazie alla TV. Basti pensare alle serie più famose che noi seguivamo, come Dawson’s Creek o Beverly Hills 90210.

L’uncinetto è quella tecnica che intreccia filati mediante l’uso di un uncino. Se all’epoca delle nostre nonne si creavano centrini e tende, adesso si incentra tutto sui capi d’abbigliamento. Infatti, sono indimenticabili i top e le borse.

Gli abiti all’uncinetto sono stati il fiore all’occhiello, nelle sfilate della collezione primavera ed estate 2022, dei più grandi stilisti. Ovviamente, in una versione più moderna rispetto agli anni ’90. Tubini, tute e maglie ad effetto “vedo non vedo” ne sono degli esempi.

Di tutti i colori, anche quelli più in voga per quest’estate 2022, come il rosa bubblegum, il blu elettrico e il verde bosco, i capi all’uncinetto ci accompagneranno per tutta la bella stagione. Inoltre, i filati utilizzati sono il cotone, il lino e la seta, i quali si abbinano su tutto.

Inoltre, indossando questi tessuti, non dovremmo più preoccuparci delle macchie di sudore visibili, soprattutto se abbiamo qualche evento. Basta cercare su internet le immagini delle sfilate per rendersi conto dell’eleganza che dona anche un solo accessorio. In ogni caso, quest’estate anche i costumi da bagno saranno realizzati all’uncinetto.

