Per mantenere il proprio corpo idratato non basta bere tanta acqua. In alcuni momenti particolari dell’anno il nostro organismo soffre di più e uno di questi è il passaggio dall’estate all’inverno. Il corpo nel cambio di stagione deve affrontare “uno shock non da poco”. Il risultato è che in moti casi la pelle potrebbe diventare secca, squamosa e ruvida al tatto. Cosa possiamo fare per rimediare? I prodotti in commercio tra creme e balsami sono tanti ma in alcuni casi potrebbe costare tanto anche comprarli. Inoltre, è impossibile per alcune sapere con certezza quali sostanze vi siano all’interno.

Al giorno d’oggi si è sempre più alla ricerca di prodotti naturali e fatti in casa. Alcuni di noi infatti, scelgono di attingere informazioni dalle ricette delle nostre nonne di unguenti e creme . In questo articolo proponiamo una preparazione a base di un prodotto naturale spesso utilizzato nella cosmetica tradizionale. Risparmio e pelle splendente con questa crema idratante naturale per il corpo dai risultati sorprendenti. Una ricetta semplice per avere una pelle di velluto in poche applicazioni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Risparmio e pelle splendente con questa crema idratante naturale per il corpo dai risultati sorprendenti

Uno dei migliori modi per idratare la nostra pelle potrebbe essere quello di affidarci a prodotti naturali. Infatti nel nostro caso, è proprio lei a fornirci un prodotto incredibile, utilizzato come medicamento per uso esterno già nell’antico Egitto. Si tratta della cera d’api, prodotta da questi insetti laboriosi per sigillare e costruire i favi. Oggi, grazie all’apicultura, ottenere della cera pura è molto più semplice che in passato e la medicina ha sfruttato le proprietà benefiche di questa sostanza.

Oggi la cera d’api è riconosciuta e utilizzata per le proprietà cicatrizzanti, emollienti, idratanti e antinfiammatorie. In cosmesi è diventata preziosa proprio per la sua azione delicata sulle pelli sensibili. Così la troviamo come ingrediente nei prodotti idratanti, nelle creme struccanti, nei burri di cacao, nelle creme da massaggio, ma anche nella cosmetica dei trucchi.

Ma oltre ai prodotti già confezionati, possiamo utilizzare la cera per creare una crema idratante casalinga. Come risulta da varie ricerche riportate su riviste specializzate, la cera d’api non dovrebbe avere in generale controindicazioni per la pelle e non si dovrebbe rischiare alcun effetto indesiderato. Piuttosto come da alcune ricerche, dovremmo vedere un miglioramento immediato della pelle.

La ricetta della crema idratante a base di cera

Gli ingredienti utili a produrre la crema idratante sono 1 pezzo di cera d’api medio, 3 cucchiai di olio di mandorle dolci, 1 cucchiaio di acqua distillata e 3 cucchiai di olio d’oliva. Il procedimento consiste nello sciogliere la cera a bagnomaria. Poi bisogna aggiungere l’olio di mandorle dolci. Facciamo intiepidire il composto e uniamo l’acqua distillata. È necessario continuare a mescolare fino a quando gli ingredienti non siano amalgamati. Infine aggiungiamo l’olio d’olia. La crema è pronta per essere utilizzata. La crema può essere versata in un vasetto di vetro e poi conservata in frigorifero.

Se siamo interessati all’argomento possiamo leggere anche Come lavarsi il viso per avere una pelle protetta, luminosa e senza rughe.