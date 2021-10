Se, come accaduto negli ultimi mesi, il titolo continuerà a comportarsi da manuale, le azioni Tod’s potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

Come facevamo notare nel report di luglio (Con un movimento da manuale le azioni Tod’s potrebbero nei prossimi mesi triplicare il loro valore) il titolo nel 2021 si è mosso seguendo i nostri indicatori con un’efficienza incredibile. Sempre in questo report, poi, facevamo notare come solo una chiusura settimanale superiore a 65,8 euro potesse spingere le quotazioni a triplicare il loro valore. Tutto ciò non è accaduto e, quindi, le azioni Tod’s hanno preso la strada del ribasso.

Questo ribasso, però, potrebbe essere giunto al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con l’importante supporto in area 43,2 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista verso il III obiettivo di prezzo in area 32,3 euro. Viceversa, la sua tenuta potrebbe far scattare un nuovo rialzo con obiettivo area 70 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto dal 2016 in poi ha sempre frenato l’ascesa delle quotazioni. La sua rottura, quindi, aprirebbe le porte al raggiungimento di nuovi massimi oltre quelli storici in area 120 euro.

Dal punto di vista degli analisti, però, l’investimento su Tod’s non è consigliabile. Il consenso medio, infatti, è alleggerire con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Anche i fondamentali del titolo esprimono una forte sopravvalutazione, per cui bisogna approcciarsi al titolo con molta prudenza e avendo ben presenti quelli che sono i livelli chiave. Inoltre il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Le azioni Tod’s potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 45,78 euro in rialzo del 1,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale