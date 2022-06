Analizzando le nostre spese quotidiane, potremmo individuare molte voci su cui intervenire se vogliamo risparmiare. Alcune, però, potrebbero essere meno evidenti di, ad esempio, spese al ristorante o shopping non necessario.

Nel caso delle donne, ad esempio, si tende a spendere somme anche ingenti per la cura della persona. Se infatti sommiamo la spesa per parrucchiera, trattamenti e prodotti per il corpo salterà fuori una cifra consistente e che potrebbe anche sorprenderci.

Nonostante questi prodotti possano considerarsi essenziali, ci sono comunque degli stratagemmi che possiamo adottare per risparmiare anche in questo ambito.

Uno di questi è sicuramente ricorrere ai metodi naturali per, ad esempio, avere capelli in ordine o per illuminare la pelle.

Un altro è sostituire alcuni prodotti con altri più economici, senza rinunciare alla qualità. Ad esempio, concentrandosi solo sull’igiene intima le donne potrebbero risparmiare oltre 2.500 euro al mese.

Risparmio di 2.500 euro assicurato per tutte le donne se usiamo questo piccolo trucco negli acquisti

I prodotti femminili spesso sono soggetti alla cosiddetta “pink tax”. Finiscono, cioè ,per costare di più per il solo fatto che sono indirizzati a un pubblico femminile. Ciò avverrebbe anche quando la produzione del prodotto di base non è più costosa di quella per un prodotto maschile.

In ogni caso, il prezzo di una scatola di assorbenti di numero sufficiente per coprire un ciclo mestruale normale per un mese sarebbe di circa 5 euro. Ovviamente, questo varia a seconda della qualità del prodotto, ma considerato che da questo dipende l’igiene intima delle donne, chi ne ha la possibilità non vorrebbe scendere a compromessi.

Di conseguenza, se calcoliamo il costo mensile moltiplicandolo per gli anni di fertilità di una donna, solitamente si arriva a una cifra di circa 2.640 euro. Se poi dobbiamo acquistare gli assorbenti anche per una figlia adolescente, questo numero di gonfia ulteriormente.

Ora, però, esiste un’alternativa efficace. Si tratta della coppetta mestruale, che possiamo acquistare una volta utilizzandola anche per 10 anni, a seconda dello specifico prodotto.

Oltre ad avere un costo moderato, facciamo bene anche all’ambiente, considerato che non si tratta più di un prodotto usa e getta. Ormai, poi, possiamo acquistare coppette fatte con materiali, forme e dimensioni diverse per accomodare al meglio le necessità di ognuna.

Ecco, quindi, come molte donne hanno deciso di assicurarsi un risparmio di 2.500 euro optando per un’alternativa sostenibile.

