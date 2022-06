Per molti italiani si avvicina il periodo delle vacanze. Sempre più persone decidono di rimanere nel nostro Paese, altri, invece, scelgono destinazioni esotiche. Oramai, infatti, il viaggio è alla portata di tutti. Gli aerei ci permettono di valicare i confini nazionali e visitare Paesi affascinanti, con borghi meravigliosi e spiagge paradisiache, il tutto a prezzi abbordabili.

È vero, però, che il primo prezzo che vediamo, raramente è quello più conveniente che possiamo ottenere. Ecco perché seguire qualche piccolo trucco nella ricerca ci permetterà di risparmiare.

Non facciamoci imbrogliare e troviamo i voli più economici grazie a 7 preziosi segreti per risparmiare anche centinaia di euro

Cominciamo con le ovvietà, dicendo che per risparmiare generalmente è meglio prenotare in anticipo. Esperti del settore avrebbero inquadrato il periodo ideale per riservare i propri posti in aereo sei settimane prima della partenza. Questo è vero soprattutto quando intendiamo partire in periodi di alta stagione. Durante la bassa stagione, invece, potrebbe risultare conveniente attendere gli ultimi giorni.

La seconda cosa che ci permetterà di risparmiare è essere flessibili con le date e anche con le destinazioni. Alcuni motori di ricerca, infatti, ci permettono di impostare una destinazione “aperta”, per poi vedere l’elenco di quelle possibili con relativi prezzi.

Detto questo, sono proprio i motori di ricerca che ci permettono di confrontare i prezzi delle varie compagnie aeree, spesso concorrenziali. Alcuni ci permettono anche di impostare una notifica che ci avvertirà nel momento in cui il prezzo del biglietto che ci interessa diventa più economico.

Un altro trucco riguarda i voli andata e ritorno. In alcuni casi potrebbe essere più conveniente comprare separatamente i due voli. Quindi, prima di prenotare, controlliamo quale di queste due opzioni sia meglio scegliere.

Come per tutte le cose, è anche importante stare al passo con le offerte delle varie compagnie aeree. Se vogliamo essere pronti a partire spendendo poco appena se ne presenta l’occasione, possiamo sempre iscriverci alla loro newsletter.

Infine, i più esperti possono modificare il proprio VPN, permettendoci di accedere alle tariffe offerte in altri Paesi. Spesso, cercare i voli offerti in India offre delle tariffe vantaggiose, potendo comunque fare la prenotazione in inglese.

Quindi, non facciamoci imbrogliare e risparmiamo sulle nostre vacanze facendo una ricerca intelligente.

