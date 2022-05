I capelli in disordine non piacciono a nessuno, soprattutto quando ci impegniamo perché l’effetto sia esattamente l’opposto. Magari vogliamo fare una buona impressione o dobbiamo partecipare ha un evento importante e i nostri capelli non ne vogliono sapere di stare al loro posto. Allo stesso modo, quando siamo di fretta e non possiamo spendere da tempo nel realizzare una piega, alle volte serve una soluzione pratica e soprattutto veloce.

Ecco perché in tanti si affidano alla lacca per capelli. Se, però, preferiamo i metodi naturali e vogliamo evitare prodotti aggressivi sui nostri capelli, potremmo sempre realizzarla in casa. Non si può prescindere, però, dalla cura dei capelli così da averli sani, luminosi e resistenti.

Come prendersi cura della propria chioma

L’aspetto dei nostri capelli dipende da una lunghissima serie di fattori. Infatti, dietro capelli opachi e deboli, non c’è solo la loro naturale predisposizione, ma anche l’inquinamento, l’alimentazione e lo stress. In più, influisce molto il modo in cui li laviamo, li asciughiamo e li trattiamo. In effetti, i prodotti che utilizziamo sono molto importanti e includono anche la fase di lavaggio. Troppo spesso li scegliamo unicamente sulla base del prezzo o del profumo, senza considerare che ci sono alcuni shampoo che danneggerebbero i capelli. Lo stesso può accadere anche con la lacca, ecco perché per avere i capelli in ordine potremmo utilizzare due ingredienti naturali.

Basta capelli sempre in disordine grazie a questo ingrediente naturale che abbiamo già in casa

Per realizzare la nostra lacca fatta in casa avremo bisogno di un limone, dell’acqua distillata, alcol e una bottiglietta spray. Cominciamo tagliando il limone a metà e spremendone il succo all’interno di un pentolino. Aggiungiamo un bicchiere di acqua distillata e facciamo cuocere a fiamma bassa. Spegniamo il fornello solo quando l’acqua entità della miscela si sarà ridotta della metà.

Lasciamo freddare il tutto e aggiungiamo 5 gocce di alcol. A questo punto, facciamo riposare la nostra lacca in frigo per circa una settimana. Da quel momento potremo applicarla ai capelli utilizzando il flacone spray.

Questa soluzione è ideale per chi ha i capelli biondi. Se invece li abbiamo scuri o colorati, potremmo sempre sostituire il limone con l’arancia. Comunque, come per qualsiasi altra lacca, è meglio non stressare i capelli utilizzandola troppo spesso.

Ecco, dunque, come dire basta a capelli sempre in disordine, così da sfoggiare acconciature semplici o elaborate per andare al lavoro o per gli eventi importanti.

