Risparmiare sulle bollette delle utenze domestiche è possibile facendo così

Le famiglie sono in crisi economica. Il rincaro dei prezzi delle materie prime non si arresta. Ormai fare la spesa settimanale economica al supermercato con 50 euro è una utopia.

Sappiamo bene quanto sono aumentati i prezzi del cibo. Insomma, difendersi dall’inflazione è il problema di tante famiglie. Quando apriamo la casella della posta con dentro le bollette della luce e gas aumentate alle stelle ci disperiamo. Possibile che non si possa fare nulla? Perché fare la contabilità familiare è sempre più complicato. E i conti spesso non tornano al capofamiglia.

Abbassare la bolletta Enel è possibile facendo così

Eppure, risparmiare sulle bollette delle utenze domestiche è possibile. Prima di tutto, è importante conoscere la fascia oraria Enel più economica per usare gli elettrodomestici quando si paga meno. Non tutti ci badano, ma si risparmia e non poco, facendo così. Gli elettrodomestici classe A si possono portare in detrazione. Anche nel 2022, infatti, ci viene data la possibilità di avere detrazioni IRPEF del 50% se acquistiamo grandi elettrodomestici che siano almeno di una classe non inferiore alla A.

A questo punto, val la pena investire qualche euro in più ora, ma godere poi di risparmi notevoli in bolletta. Basterebbe anche evitare di lasciare accesi gli elettrodomestici in standby. Purtroppo, più per pigrizia che per reale necessità, le spie rosse, di notte, rimangono accese. Inutile, però, poi lamentarsi della bolletta della luce in aumento.

Bisogna sapere cosa consuma gas in casa per avere fatture meno care

Anche sulla bolletta del gas possiamo intervenire risparmiando. Ad esempio, c’è un modo economico per cuocere la pasta che non tutti conoscono. Così come cambiare le abitudini in cucina, usando cotture alternative è fondamentale per risparmiare.

Spegnere la caldaia, di notte, non è una cattiva idea. Meglio una coperta in più per avere in cambio una bolletta più contenuta. Utilizzare le valvole termostatiche, poi, è una buona soluzione che, alla lunga, permette di avere ottimi risultati in bolletta.

Risparmiare sulle bollette delle utenze domestiche è possibile facendo così

In fondo tutti ci preoccupiamo delle bollette di luce e gas alle stelle, ma non dimentichiamoci dell’acqua. E, da questo punto di vista, già al mattino possiamo mettere un freno alle bollette dell’acqua alte. Quando ci laviamo i denti, è necessario lasciare l’acqua aperta? Ovviamente no.

Quando ci insaponiamo sotto la doccia, lasciamo l’acqua chiusa. Anche fare una lavatrice a pieno carico, ma con pochi abiti, ovviamente è antieconomico. E quando laviamo i piatti? Basterebbe una bacinella dove riporre i nostri piatti senza continuare a risciacquarli sotto l’acqua corrente.

