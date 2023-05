Borsa di Hermès venduta per 130mila euro su app di articoli vintage

Il lusso dalle aste si sposta alle app. Così una borsa di Hermès iconica viene venduta per 130mila euro su una famosa applicazione che vende articoli vintage, quindi usati.

Spenderesti mai 130mila euro su applicazione? C’è chi lo ha fatto e a casa si è portato un vero gioiellino moda. Una borsa iconica, una tra le più ricercate e desiderate.

Molto spesso quando si vendono abiti vintage, ma a cifre che fanno girare la testa ci si affida a delle case d’asta, come possono essere ad esempio Sotheby’s oppure Christie’s. Infatti queste, che sono le due più note al Mondo, battono spesso all’asta oggetti di lusso come borse, vestiti e gioielli. Recentemente Sotheby’s ha annunciato che metterà all’asta circa 1.500 articoli della collezione privata di Freddie Mercury. Insomma si possono trovare molti oggetti in interessanti. Ma non si trovano solo attraverso le case d’asta, ma anche sulle app che vendono articoli vintage. E questo è stato il caso di una Kelly 32 Himalaya che è stata venduta dal sito e app Vestiaire Collective a fine aprile 2023. Ma perché questa borsa vale così tanto?

La Kelly 32 Himalaya

La borsa Kelly 32 Himalaya (nella foto) è stata lanciata per la prima volta nel 2013. È molto facile riconoscerla perché la pelle è di coccodrillo del Nilo bianca con gradazioni ombrée. Il nome Himalaya deriva dal fatto che proprio il colore della bag ricorda le vette innevate della catena montuosa.

Vestiaire Collective, azienda che vende solo capi o accessori vintage, ha confermato l’originalità del prodotto dato che in circolazione ci sono molti fake. È una borsa molto rara e trovarla sui canali di vendita canonici è praticamente impossibile oppure è molto lungo. Questo fa alzare di molto il prezzo e quindi la sua esclusività. Ad oggi le borse di Hermès sono ricercatissime e questo perché il vintage sta spopolando sempre di più e molte persone sono a caccia di bag iconiche come questa.

Solo nel maggio scorso, una rarissima borsa Birkin Faubourg sempre di Hermès è stata venduta per 158mila euro sempre da sito Vestiaire Collective. “Le borse classiche o senza tempo sono un investimento sicuro in quanto non passano mai di moda e non perdono mai valore”, aveva affermato al tempo Sophie Hersan, co-fondatrice di Vestiaire Collective. Ed è impossibile darle torto. Infatti oggi, soprattutto con l’esplosione del silence luxury, moltissimi borse iconiche stanno tornando di moda. E una borsa di Hermès è stata venduta per 130mila euro.