Ecco le funzioni nascoste di Google che pochissimi conoscono e che ci faciliteranno la vita

Tutti usano Google e le sue app ma davvero in pochi ne conoscono tutte le funzionalità. Oggi approfondiremo l’argomento e capiremo come usare Google al massimo delle sue potenzialità. Le funzioni nascoste che stiamo per scoprire ci daranno una grossa mano nella vita di tutti i giorni.

Google si è affermato in questi anni come il più importante motore di ricerca al Mondo. Tutti lo utilizziamo per cercare online e molti sfruttano quotidianamente app come Maps, Meet e Drive per il lavoro. Ma non sono le uniche interessanti e sorprendenti. Ci sono anche altre app altre decisamente poco note ma non per questo meno utili. Quindi ecco le funzioni nascoste di Google da scoprire in tempi brevi. Iniziare a usarle è davvero un gioco da ragazzi.

Scopriamo le stelle con Google Sky

Se abbiamo la passione per le stelle e vogliamo ammirare le costellazioni dei nostri segni zodiacali possiamo usare Google Sky Map. Ovvero la versione dedicata alla volta celeste del celebre Google Maps. Usarla è semplicissimo. Una volta scaricata ci basterà indirizzare il puntatore e avremo a disposizione costellazioni, galassie, satelliti e pianeti. Oltre a una utilissima funzione di motore di ricerca per localizzare l’astro che ci interessa. Un’app decisamente suggestiva e coinvolgente.

La funzione di realtà aumentata che pochi conoscono

Se abbiamo uno smartphone con sistema operativo Android 7 o successivi e che supporta la realtà aumentata possiamo davvero sbizzarrirci. Pochi lo sanno ma Google permette in molti casi di visualizzare i risultati di ricerca in 3D. Per farlo è sufficiente ricercare un luogo, oppure un oggetto o ancora un animale. Una volta trovato, se è disponibile la visualizzazione in AR sarà sufficiente cliccarvi sopra. A questo punto selezionando “Vedi nel tuo spazio” l’oggetto comparirà nella nostra stanza.

Ecco le funzioni nascoste di Google dedicate alle immagini e alla cultura

Altre due funzioni molto utili e poco conosciute di Google sono Google Lens e Google Arts & Culture. La prima serve per reperire informazioni in breve tempo su qualcosa che ci interessa. Apriamo Google sul browser e selezioniamo l’icona della macchina fotografica. Da qui basterà caricare dalla memoria o scattare una foto a un oggetto, un luogo, un fiore o altro e riceveremo tutte le informazioni relative.

Se invece siamo appassionati di cultura e stiamo decidendo la meta del nostro prossimo viaggio possiamo sfruttare le potenzialità di Google Arts & Culture. Si tratta di una raccolta di immagini delle principali opere d’arte internazionali visualizzabili in alta definizione. Il tutto accompagnato dalla possibilità di fare tour virtuali nelle gallerie in cui sono esposte. E se al termine della visita vogliamo cancellare le nostre tracce e non ricevere avvisi e notifiche niente paura. Cancellare i dati da Google è più semplice di quanto crediamo.