Risparmiare sul riscaldamento con un oggetto: cosa mettere sui termosifoni 

Il riscaldamento è una spesa, ma c’è un modo per risparmiare con un solo oggetto da mettere sui termosifoni; ecco di che cosa si tratta per recuperare qualche euro in bolletta.

Ogni famiglia decide qual è il tipo di riscaldamento più opportuno per le proprie necessità e ce ne sono di diversi tipi. Tutti, però, puntano ad un aspetto molto importante, la convenienza. Ogni persona punta inevitabilmente a risparmiare quanti più soldi possibile.

Anche se non è possibile avere il tipo di riscaldamento più economico, ci sono stratagemmi che permettono di risparmiare con qualunque tipo di fonte di calore. Si può risparmiare sul riscaldamento con un oggetto se ci si scalda in casa con caldaia e termosifoni annessi.

Un elemento da ricordare sempre è la manutenzione. Prima di accendere i termosifoni regolarmente nella stagione fredda è importante assicurarsi che siano puliti e liberi.

Risparmiare sul riscaldamento con un oggetto: come ridurre la bolletta

Ultimamente sono aumentati i costi un po’ in tutti i settori e le persone sono molto preoccupate a questo proposito. Cercano, quindi, metodi per poter pagare di meno la spesa al supermercato oppure nelle bollette che arrivano regolarmente per i consumi di acqua, luce e gas.

Un piccolo aiuto per risparmiare sul riscaldamento è usare il ventilatore per termosifoni. Questo dispositivo ci può aiutare a massimizzare la portata del calore nelle stanze e in tutta la casa. Alcuni lo chiamano diffusore o estrattore, per usarlo serve la corrente elettrica, ma non consuma molto, soltanto 2 Watt all’ora.

Il ventilatore permette di gestire meglio la direzione dell’aria calda. Questa non salirà in alto, ma si propagherà, grazie alla sua azione, in tutta la stanza rimanendo a metà altezza. Soltanto in questo modo si potranno percepire almeno 2 o 3 gradi in più.

Ce ne sono di diversi tipi in commercio, è un piccolo investimento molto utile perché permette di risparmiare fino al 20% sulla bolletta.

Alcuni consigli

Ricordiamoci che, oltre ad una corretta manutenzione di caldaia e termosifoni, bisogna poi usarli nel modo giusto. Gli esperti ci consigliano di non tenere una temperatura troppo alta in casa durante l’inverno per evitare lo sbalzo elevato con l’esterno e un ambiente favorevole a germi e batteri.

Vanno bene 19-20 gradi, con l’accortezza di ridurre a 18 in camera da letto, avendo a disposizione delle coperte calde. Inoltre, fare sempre attenzione alla percentuale di umidità presente in casa che deve aggirarsi attorno al 50%.