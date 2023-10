Quanto è necessario spendere per la spesa ogni settimana: consigli intelligenti per risparmiare 

Fare la spesa è necessario, ma quanto è necessario spendere ogni settimana o ogni mese per questo? Cerchiamo di capire quale sarebbe l’essenziale e come poter risparmiare qualcosa.

Settimanalmente una persona deve recarsi al supermercato più vicino o a quello di fiducia e non può di certo privarsi di questo. Per la vita domestica servono accessori, materiali, cibo, prodotti di ogni tipo e regolarmente bisogna andare a fare la spesa per sé e la propria famiglia.

Ultimamente, però, i costi delle materie prime sono aumentate tanto da gravare molto sul settore alimentare e non solo. Per questo, moltissime famiglie hanno visto aumentare il costo della spesa quotidiana e una difficoltà non indifferente.

Per questo ci chiediamo: quanto è necessario spendere per la spesa ogni settimana? C’è un minimo da poter prendere in considerazione e poter eliminare il superfluo? Sicuramente è possibile, ma non senza prima fare delle considerazioni e dei calcoli.

Sembra un aspetto semplice, ma se tutti noi pensiamo al momento in cui andiamo fisicamente al supermercato, ci possiamo rendere conto che non è proprio così.

Quanto è necessario spendere per la spesa ogni settimana: l’essenziale

Secondo gli esperti in una settimana sono necessari una serie di prodotti: olio, farina, pomodoro, pasta e riso, latte, frutta e verdura, uova, cibo per la colazione, pane e legumi. A questi vanno poi aggiunti i detersivi per la pulizia della casa con i vari oggetti necessari, cibo e accessori per gli animali domestici.

Una famiglia media, diciamo quindi di 4 persone e almeno un cane o un gatto, arriva a spendere anche 100 euro in una settimana soltanto con le cose essenziali. Questi sono dati recenti e sono molto più alti, naturalmente, rispetto all’anno scorso.

Tenendo conto dei costi aumentati e dei bisogni essenziali, si può dire che un’alternativa potrebbe essere quella di variare i pasti in base ad una dieta vegetariana. Facendo in questo modo, i costi si ridurrebbero di 20-30 euro a settimana, per un risparmio mensile di 100 euro circa.

Come risparmiare

Innanzitutto, teniamo conto dei prodotti a lunga conservazione come sale e zucchero. Sarebbe utile fare scorta quando si può e se ne ha la disponibilità. Inoltre, per risparmiare qualcosa, si potrebbe optare per qualcosa di surgelato, economico e da poter avere all’occorrenza, in mancanza di prodotti freschi.

Un consiglio degli esperti, che viene poco rispettato, è il fare la lista della spesa e attenersi solamente a quella. È difficile farlo perché nel supermercato tutto viene pensato e disposto in modo tale da portare il consumatore ad acquistare. Pensiamo al fatto che non ci sono finestre per far perdere la cognizione del tempo, a come sono disposti gli alimenti, quelli più costosi ad altezza uomo, tutti gli altri o troppo in alto o in basso. E molti altri piccoli “inganni”.

Gli stimoli visivi e olfattivi sono talmente tanti che è impossibile resistere a prendere affettato in più, del formaggio in più, qualche pizzetta in più. Il trucco sarebbe proprio questo: resistere alle tentazioni.