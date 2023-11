Finalmente svelato quando aprirà, a Milano, il ristorante di Hamilton e Di Caprio, rigorosamente vegano. Questo potrebbe essere il menu tipico

Neat Burger sta per aprire in Italia, precisamente a Milano. Mancano, ormai, pochi giorni all’inaugurazione del primo ristorante della celebre catena. Tra i soci, anche Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton. Vediamo cosa si mangia e quanto costano i panini vegani.

Chi ama il cibo vegano, con ogni probabilità avrà sentito parlare di Neat Burger, la catena di ristoranti di hamburger a base vegetale. Non solo il cibo è vegetale, ma anche il packaging è realizzato con piante. Fondata a Londra nel 2019, si è subito fatta notare per la sua versione hamburger, patatine fritte e altre pietanze, preparate con ingredienti a base vegetale.

Insomma, delle alternative vegane ai prodotti a base di carne. Tanto da aver attirato anche l’attenzione di celebrità come Lewis Hamilton, che è stato uno degli investitori iniziali. E che può contare, ad esempio, anche su Leonardo DiCaprio. Cosa si mangia? Hamburger, wrap, nuggets, patatine, burrito, insalate, tutto realizzato con dei surrogati della carne.

Finalmente svelato quando aprirà, a Milano, il ristorante di Hamilton, a base vegana. Mancano pochi giorni

Ebbene, dopo i ristoranti aperti nel Regno Unito, a New York e a Dubai, è arrivato anche il nostro turno. E non bisognerà aspettare molto per assaggiare gli hamburger vegani. Infatti, è stato finalmente svelato quando aprirà, a Milano, il ristorante Neat Burger.

Ebbene, si tratta del 15 novembre, open day atteso da tantissime persone. Con la speranza, magari, di vedere anche uno dei soci famosi della catena, come Hamilton o DiCaprio. Dove si troverà il ristorante milanese di Neat Burger? Dovrebbe posizionarsi, secondo indiscrezioni, all’interno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom e, oltre al tradizionale menu internazionale, offrirà anche degli omaggi all’Italia.

Ecco cosa si mangia nel ristorante. Lo hai già provato a Londra?

I nomi dei panini che vanno per la maggiore nel Regno Unito? Kimchi Crunch, Beef Brisket Burger, Grilled Cheez, Smash Daddy. Il costo? Da 5 sterline a 9,75 sterline. Ci sono anche le bowl, come la Harvest Bowl (8 sterline) o la Chick’n Caesar Salad (stesso prezzo)

Da provare, come dessert, il Cinammon Sugar Churros (3,50 sterline). O l’Oreo Crumble (da 4,25 sterline). Ovviamente, non fatevi ingannare dai nomi, perché si tratta di simulazioni di carne. Si possono prendere menu o singoli panini. Questa la formula all’estero, ma dovrebbe essere tale anche da noi. Non resta che aspettare qualche giorno. Magari, provando anche il ristorante della moglie di Lautaro Martinez.