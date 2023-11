A quanto ammonta lo stipendio di un sarto in Italia: 5 lavori che i giovani non fanno e con cui potrebbero guadagnare più di 1.500 euro

Ci sono mestieri a cui i giovani italiani non pensano più, eppure permetterebbero di avere ottimi stipendi e di condurre una vita tranquilla. L’abitudine alla precarietà ha portato mestieri che prima in Italia erano tradizionali a essere considerati poco qualificanti. Dovremmo seriamente ripensarci.

Il lavoro della sarta era un sogno per molte bambine un tempo. Molti sarti sono poi diventati stilisti aprendosi le porte a grande prestigio e a importanti guadagni. Eppure questo mestiere molto antico sembrava essere stato completamente accantonato. Ci ha pensato la crisi economica a riportarlo in auge. I giovani si stanno accorgendo che fare il sarto può portare tanti guadagni e dopo averlo dimenticato, ora ripensano a questo lavoro.

Per diventare sarti è necessario partire con un processo formativo tramite cui scoprire i segreti del mestiere, imparando le varie tecniche. Al liceo della moda si può ottenere un riconoscimento che potrebbe aprire le porte del mondo professionistico. I corsi di sartoria professionale completano la formazione e permettono di capire che tipo di sarti essere prima di cominciare l’apprendistato. Dopo la formazione base infatti è possibile scoprire la propria vocazione e decidere di intraprendere il mestiere dello stilista, del modellista o del designer.

A quanto ammonta lo stipendio di un sarto in Italia? Durante l’apprendistato lo stipendio si aggira sui 1.200 euro al mese. Con l’esperienza questa cifra è destinata a crescere e quando arriva la specializzazione, il guadagno diventa interessante. Chi si specializza nella realizzazione di abiti ha uno stipendio base di 1.500 euro ma una volta che ci si fa conoscere e che si acquista una certa abilità, lo stipendio potrebbe arrivare a 5.000 euro. Un tagliatore professionista è in grado di guadagnare anche 7.000 euro al mese e inoltre avere a disposizione un settore in cui le possibilità di lavoro sono moltissime.

Ci sono diversi altri lavori che sono sottovalutati e che potrebbero far guadagnare a un giovane uno stipendio che lo renderebbe indipendente. Per esempio, molto giovani dicono di voler fare i cuochi perché immaginano la vita degli chef come li vediamo in televisione. Poi si accorgono che si tratta di un lavoro faticoso e che richiede molto sacrificio. Non è il lavoro dei sogni per tanti giovani, ma anche stando lontani dalle cucine stellate, e senza avere particolari talenti, si tratta di una professione che permette di portare a casa un ottimo stipendio. La media è di 1.850 euro al mese che aumentano man mano che la formazione e l’esperienza incidono sulla qualità e sulla conoscenza del lavoro.

Un lavoro che richiede sacrificio perché bisogna svegliarsi presto ma che permette di avere uno stipendio dignitoso e di diventare presto indipendenti è il panettiere. Il guadagno è di 1.200 euro al mese appena si comincia ma si arriva a 2.000 euro una volta acquisita l’esperienza giusta. Anche il fabbro ha uno stipendio di 1.200 euro al mese inizialmente ma si arriva a 4.000 euro al mese quando si lavora per tanti anni e si è diventati fabbri esperti.

A chi piace guidare, prendere le patenti potrebbe aprire porte interessanti. Guidare i mezzi pesanti e girare per l’Italia e per l’Europa è l’ideale per chi non riesce a stare fermo in casa a fare niente. Un camionista inizialmente guadagna 1.800 euro ma arriva a prendere anche più di 3.000 euro al mese una volta maturata l’esperienza giusta. Un lavoro del tutto dimenticato è quello dell’investigatore privato che negli anni ’80 andava tanto di moda. Il guadagno mensile sarebbe di 1.600 euro secondo i siti specializzati ma bisogna abituarsi a lavorare di notte e a fare turni molto lunghi. Lavori ugualmente dimenticati sono l’impiegato di pompe funebri, lo spedizioniere doganale, che ha stipendi molto elevati, così come l’operatore import-export.