Qualche settimana fa si è conclusa la Milano Fashion Week, evento imperdibile per tutte le influencer e gli appassionati di moda e stile. Abbiamo visto tante idee di outfit per la stagione autunnale e invernale, non solo proposte dagli stilisti ma anche tramite la presentazione dei nostri beniamini.

Chi segue sui social influencer come Chiara Ferragni conosce bene gli abbinamenti alla moda che si possono fare. Alcuni stravaganti, certo, ma ciò dipende dalla personalità di ciascuno. Recentemente abbiamo parlato dei must have che non devono mai mancare in un armadio, sia per un fatto di comodità sia perché sono alla moda.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, invece, parliamo di abbinamenti non solo perché sono di tendenza ma soprattutto perché sono quelli che slanciano la silhouette. Perfetti per qualsiasi occasione. Ecco perché per essere sempre alla moda e chic proviamo questi abbinamenti autunnali indossati dalle influencer.

Idee outfit

Sarà capitato a tutte di stare ore davanti all’armadio per decidere cosa mettersi addosso. Le domande iniziavano a riempire la mente, del tipo “questo colore si abbina con questo”, “questo maglioncino si abbina a questa giacca” e così via. Insomma, le classiche domande che noi donne ci poniamo quando ci teniamo particolarmente alla nostra immagine. Adesso togliamo qualsiasi dubbio.

Se cerchiamo un outfit chic per andare all’Università o al lavoro basta abbinare dei jeans, con degli anfibi o stivali, un maglioncino e una giacca, e saremo impeccabili e alla moda. Giochiamo molto con i colori prettamente autunnali e con gli accessori per creare qualcosa di veramente unico.

I jeans stanno con tutto, per cui si possono indossare con una camicetta, con un maglioncino, con un maglione largo al quale mettere una cinta, con una felpa. Stesso discorso per quanto riguarda le scarpe. I jeans stanno benissimo sia con le décolleté, segno di raffinatezza, sia con gli anfibi, con le sneakers e con gli stivali.

Anche la giacca (non di pelle) ormai è stata snaturata dalla sua funzione originale. Prima si indossava con la camicia, adesso si può indossare anche sopra un maglioncino, a collo alto per esempio. Si può indossare, soprattutto, con il top o con il corpetto abbinandola al pantalone morbido. Con questo abbinamento saremo super alla moda perché sta veramente spopolando, soprattutto tra le influencer e le vip.

Per essere sempre alla moda e chic proviamo questi abbinamenti autunnali indossati dalle influencer

Basta davvero poco per creare degli outfit bellissimi e all’ultimo grido. È sufficiente avere dei must have come la giacca di pelle o degli anfibi, e fare gli abbinamenti giusti, aiutandoci anche con gli accessori. Non dimentichiamo nemmeno i colori autunnali come il bordeaux, il vinaccia, il marrone e il nero.