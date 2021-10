Il riciclo è un’arte. Esiste uno stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali. Quello della sostenibilità è un impegno che tutti noi dovremmo avere ben chiaro. Perché non basta fare la raccolta differenziata e andare al lavoro in bicicletta. Per entrare nel circolo virtuoso del riutilizzo e del risparmio, è necessario diminuire i consumi e gli sprechi in ogni settore, iniziando dalla vita quotidiana.

Come in “Molti li buttano senza sapere che gli strofinacci rovinati si possono riutilizzare così”, abbiamo più volte sottolineato l’importanza del dare nuova vita alle cose materiali.

Saper guardare oltre l’utilizzo ordinario degli oggetti di tutti i giorni è una virtù fondamentale per la quale serve fantasia. Fortunatamente blog e siti web ci vengono in aiuto. Con curiosità e attenzione abbiamo scovato una tendenza, è l’accessorio più gettonato del momento e si realizza riutilizzando i costumi da bagno smessi.

L’armadio perfetto è sostenibile

Non c’è solo il riciclo creativo. Esistono varie possibilità che si possono adottare per evitare gli sprechi e far del bene al nostro pianeta. Se il cambio d’armadio ha fatto le sue vittime e ci ritroviamo sommersi di costumi, cappelli, occhiali da sole, parei, possiamo sempre regalarli. Difatti, nel caso dell’abbigliamento, dei parei e degli asciugamani, basterà assicurarsi che siano puliti. A quel punto possiamo fare un bel pacco e spedire tutto a un Centro Caritas.

Una buona soluzione può anche essere quella di rivenderli avvalendosi delle piattaforme online. Difatti, negli ultimi tempi, complice il lockdown che ci ha lasciati soli col guardaroba invecchiato, sono nate diverse app e siti web per lo scambio e la compravendita dell’abbigliamento in disuso.

È l’accessorio più gettonato del momento e si realizza riutilizzando i costumi da bagno smessi

Sul web vanno tutti pazzi per il riciclo creativo e anche i più giovani sanno che l’armadio perfetto è quello sostenibile. Infatti, i costumi fuori moda diventano sottobicchieri, tovagliette per la colazione, sacchetti profumati da mettere nei cassetti. Ma per sfruttare al massimo i costumi da bagno che non utilizziamo più dobbiamo conoscere il tessuto. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di lycra. Un tessuto elastico e resistente, che può adattarsi a molteplici utilizzi ed è molto difficile da usurare.

Un metodo che non ci aspettiamo per il riutilizzo dei costumi da bagno, e che sta andando di gran moda, è quello di trasformarli in crop top. Il crop top è l’accessorio più gettonato del momento e si realizza riutilizzando i costumi da bagno smessi. Si tratta di una maglietta corta che lascia scoperto l’ombelico. Basterà capovolgere la mutanda di un costume e far passare il cordino di un altro costume dentro la parte inferiore. La mutanda del costume capovolta andrà a coprire il petto e il laccio verrà elegantemente annodato sulla schiena. Il crop top è un accessorio che non può mancare in un armadio alla moda e ancor meglio se è resistente, elastico e sostenibile.