Siamo in un periodo storico caratterizzato da incertezza e instabilità. Saper gestire il nostro budget non è mai stato necessario come in questo momento. Non è facile vivere con la paura di una spesa improvvisa. A tanti di noi può esser capitato di non riuscire ad arrivare a fine mese, calcolare e ricalcolare, mettersi le mani nei capelli. Alle volte, con stupore, non capire dove siano finiti tutti i nostri risparmi.

Ci sono spese quotidiane che facciamo senza consapevolezza. Errori che commettiamo ripetutamente e che ci impediscono di fare economia. Spesso acquistiamo prodotti inutili o non portiamo la giusta attenzione a offerte e occasioni. Il cambio di stagione è alle porte e, sembra inspiegabile ma per risparmiare sul guardaroba di tutta la famiglia bisogna spendere di più

Con stile e in economia

Fare shopping intelligente significa acquistare capi comodi, versatili e di buona qualità. Bisogna sempre tener conto dei possibili cambiamenti a cui il nostro corpo potrebbe essere soggetto. Durante l’inverno è normale prendere un paio di chili, per questo è utile tenersi larghi con le taglie. E se il pantalone cede un po’ nessun problema, una bella cintura e il gioco è fatto.

Gli acquisti in piena stagione sono inaccessibili per molti. Pagare il capo a prezzo pieno spesso significa svuotare il portafoglio ma attenzione, avendo occhio per le occasioni, in negozio e online, si possono fare affari. Se vogliamo risparmiare senza rinunciare allo stile è utile informarsi, tenersi sempre aggiornati sulle attività che offrono saldi e liquidazioni.

Ha tutte le caratteristiche di un controsenso ma, spesso e volentieri, spendendo di meno spendiamo di più. Acquistiamo capi di bassa qualità che in poco tempo si consumano. Dare priorità alla qualità piuttosto che al prezzo, sul lungo termine, potrebbe farci risparmiare. Avere esperienza del tessuto e della resistenza ai lavaggi può rivelarsi fondamentale.

Un primo passo è fare una lista ponderata delle esigenze di tutta la famiglia. Scrivere su un quaderno il necessario per l’inverno senza tralasciare nulla. Dopodiché, fissare un budget che tenga conto della regola “spendere di più per spendere di meno”. Facendo attenzione alla fattura del tessuto e alle caratteristiche delle cuciture un cappotto per l’inverno può durare più di 10 anni.

Avere un guardaroba invidiabile risparmiando è possibile. La soluzione da adottare, come in molti altri casi, è dedicare cura e tempo all’obiettivo che ci siamo prefissati.