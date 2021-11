Quando le temperature esterne scendono, la bolletta del gas aumenta, insieme al nervoso per la spesa eccessiva. Sono veri e propri dolori ogni volta che arrivano le bollette.

Ogni anno che passa, infatti, le bollette sembrano aumentare sempre di più, raggiungendo davvero alti livelli. Per fortuna, però, esistono alcuni trucchetti utili per aiutarci a tenere a bada le bollette e tirare un sospiro di sollievo.

Dopo aver svelato questi 10 consigli utili su come risparmiare in casa, oggi scopriremo un altro trucchetto irresistibile. Ecco di cosa si tratta.

Risparmiare è possibile anche senza pannelli solari con un trucchetto semplicissimo ma che non tutti conosco

I pannelli solari, ormai, rappresentare la vera rivoluzione del secolo sul piano del risparmio. Il problema è che non tutti possono permettersi questa installazione, che prevede una spesa non indifferente. Fortunatamente, però, grazie a questo consiglio, anche chi non ha i pannelli solari sul tetto potrà risparmiare.

Riflettiamo l’energia

Ci riferiamo all’istallazione di pannelli riflettenti. Si tratta di veri e propri pannelli da applicare tra termosifone e parete che hanno il grandissimo vantaggio di ridurre la dispersione del calore.

Il problema, infatti, è che i caloriferi sono spesso collocati sotto una finestra o in corrispondenza di una parete esterna. A causa di questo, arrivano a disperdere fino al 40% di calore che, invece, potrebbe essere recuperato grazie a questi pannelli.

Dunque, risparmiare è possibile anche senza pannelli solari con un trucchetto semplicissimo ma che non tutti conosco.

Ma non è tutto.

Occhio a queste valvole

Inoltre, ricordiamoci di utilizzare le valvole termostatiche per i caloriferi. Queste ci permetteranno di regolare ogni calorifero in maniera singola e specifica, anche se abbiamo il riscaldamento centralizzato.

Anche in questo caso, riusciremo a risparmiare sulla bolletta di casa grazie a questa piccola ma grande rivoluzione. Questi sono solo alcuni suggerimenti utili, ma ecco come fanno quelli che risparmiano ogni anno molti soldi sulla bolletta del gas.

Approfondimento

Attenzione, perché è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta.