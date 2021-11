Solo a sentirla nominare qualcuno storcerà il naso, dall’odore forte e pungente e dal sapore deciso ma delicato, la verza.

Appartenente alla famiglia di cavoli e broccoli, c’è chi la odia e chi la ama, ma la verza sembrerebbe davvero essere un ottimo alimento, da consumare con una certa frequenza.

Sembrerebbe infatti svolgere un grande ruolo di prevenzione e protezione. Questo, grazie alla presenza di antiossidanti ed altre sostanze come gli isoticianati, che stimolerebbero le cellule a produrre alcuni enzimi efficaci a contrastare la degenerazione del DNA. La presenza di vitamine A, C ed E la rendono anche un’ottima alleata della pelle.

Ebbene allora perché non approfittare di questa gustosa e benefica verdura e farsi travolgere dalla sua bontà?

3 veloci e gustosissimi modi per cucinare la verza che stanno facendo impazzire tutti, anche chi la odia la mangerà

Con questa verdura, infatti, si possono preparare un’infinità di piatti veloci ed elaborati a seconda delle occasioni e dalla voglia o meno che abbiamo di cucinare.

Le sue foglie croccanti si prestano bene come “contenitori” di paste e risotti, ideale anche da utilizzare all’interno dei piatti come condimento o come contorno.

Alcune idee veloci ma gustosissime per portare la verza in tavola

Ottima per la creazione di deliziosi e scenografici antipasti, da servire sotto forma di involtini. Gli involtini di verza possono essere ripieni di carne, come salsiccia, tacchino o anche ripieni di verdure come anche di patate.

Questa preparazione è ideale per creare un piatto veloce e gustoso. Basterà infatti avvolgere con delle foglie di verza gli alimenti, come il tacchino, riporli in forno fino a rosolatura e servire. Molto gustosi anche se serviti ripieni di patate e gratinati con del pane grattugiato.

Ideale anche per la preparazione di piatti caldi come le vellutate che ci accompagnano tutto l’inverno tenendoci caldi anche nelle giornate più fredde. Un’idea gustosa e facile da realizzare è la vellutata di verza. Basterà ridurre la verza a listarelle e cuocerla ricoperta di acqua. Una volta cotta con l’aiuto di un frullatore a immersione, frullare ed aggiungere pinoli, noci o anche dei fiocchi di latte e servire.

Fantastica anche per ideare primi piatti gustosi ma veloci come pasta verza e speck o da aggiungere alla tradizionale pasta e fagioli. Molto buona da utilizzare come condimento per i tipici pizzoccheri accompagnata da una spolverata di formaggio parmigiano.

È un gustoso ripieno anche per le torte salate. Basterà procurarsi della pasta sfoglia già pronta, lessare la verza, girarla in padella con una noce di burro, del peperoncino e riporla all’interno della pasta sfoglia per utilizzarla come ripieno per la nostra deliziosa torta.

Controindicazioni

A limitare il consumo di questo alimento, dovrebbero essere le persone che assumono anticoagulanti. Infatti la presenza di vitamina K svolge un’azione antagonista a questi farmaci. A ridurne il consumo dovrebbero essere anche coloro che soffrono di disturbi alla tiroide e disturbi intestinali.

Ed ecco 3 veloci e gustosissimi modi per cucinare la verza che stanno facendo impazzire tutti, anche chi la odia la mangerà.