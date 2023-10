Risparmiare da subito i soldi del veterinario scegliendo tra le 5 razze di cani più sane, forti e resistenti alle malattie

Un animale domestico è un membro della famiglia, che come tutti gli altri ha diritto a cure mediche, prevenzione e vaccinazioni. Adottare un cane malato al canile è un gesto encomiabile, ma, purtroppo, bisogna vedere se si ha la disponibilità economica per portarlo avanti.

I cinofili amano confrontare le proprie competenze, quando si tratta di illustrare le peculiarità delle razze canine. I nostri fedeli amici sono oggetto non solo di amore incondizionato, ma anche di lunghe dissertazioni sul loro carattere, le attitudini, lo standard. Di fatto però, chi ha veramente a cuore una causa più prettamente animalista, preferisce adottare i cani al canile, regalando loro un avvenire migliore. Ed è fondamentale quanto bello che accada. Se la scelta non ricade, oltretutto, su individui sani, ma su cani malati, la persona che lo fa è doppiamente lodevole: non solo per la propria umanità, ma anche per la generosità. Risparmiare da subito i soldi del veterinario scegliendo un cane ammalato, purtroppo, è impossibile.

Il gesto meraviglioso di prendersi cura di queste creature, che siano afflitte da leishmaniosi, rickettsia o patologie gravi, richiede un enorme dispendio di risorse economiche. Oltre che una certa nobiltà d’animo. Se tra visite, test, analisi, farmaci, integratori, il vostro stipendio non vi permette di stanziare molto denaro a favore del vostro animale domestico, meglio optare per queste razze sane e molto resistenti. Sarebbe la scelta migliore, nell’interesse vostro e soprattutto dei cani.

Risparmiare da subito i soldi del veterinario scegliendo tra le 5 razze di cani più sane

Quando si sceglie di adottare un cane, ed in particolare una razza specifica, è bene tenere conto di quelle che sono le malattie più frequenti e i disturbi di tipo ereditario. Esistono però tipi di cani che, rispetto ad altri, gravano meno sulle spese sanitarie. Questo, perché tendono ad essere normalmente forti. Come i meravigliosi e longevi meticci, che lo sono, in quanto la natura per loro ha già selezionato i tratti genetici più funzionali alla sopravvivenza.

Labrador o Golden Retriever

Popolari come family dogs, godono solitamente di ottima salute. L’aspettativa di vita media va dai 10 ai 12 anni.

Il Beagle

Il beagle è una razza rustica, concepita per la caccia. Il loro istinto curioso e l’olfatto potente, li mantengono in costante attività, a tutto beneficio del fisico e del carattere. Hanno un’aspettativa di vita di 12 o 15 anni.

Il Cavalier King Charles Spaniel

A dispetto della sua stazza e del suo portamento batuffoloso, si tratta di un cane estremamente robusto. È poco incline alle malattie ereditarie. Solitamente vive per una media di 12 -15 anni, come gran parte dei cani di piccola o media stazza.

Il Chihuahua

Questo minuscolo cane è davvero refrattario ad ammalarsi. Va detto che, se in questa lista vi è una schiacciante maggioranza di razze di taglia piccola, il motivo c’è. Sono cani per natura esentati dalla displasia agli arti posteriori, per esempio che interessa Pastori Tedeschi e cani di grossa taglia come i Terranova.

