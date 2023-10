Patrimonio ed eredità di Giovanni Roncato: a chi va il capitale lasciato dal re della valigeria

Si è spento all’età di 81 anni dopo essere diventato un punto di riferimento nel campo della valigeria. Le valigie Roncato sono da sempre sinonimo di qualità e moltissimi italiani le hanno acquistate per i loro viaggi e gli spostamenti.

La Valigeria Roncato S.p.A può essere inserita a pieno titolo tra i marchi iconici del made in Italy. La scomparsa di Giovanni Roncato è una perdita per tutto il mondo dell’imprenditoria italiana. La moglie Alessandra e i figli Cristiano, Andrea ed Enrico dovranno occuparsi di gestire l’eredità intellettuale di Giovanni, impresa ardua e difficile. Per quanto riguarda quella finanziaria invece ci penseranno notai e avvocati. Ma anche questo sarà un impegno notevole.

Oltre ai 3 figli Giovanni Roncato lascia anche 13 nipoti, la famiglia è stata la sua più grande ricchezza verrebbe da dire. È la verità ma anche il lavoro fatto con il marchio è stato molto importante sia per la famiglia che per tutto il Paese. La Valigeria Roncato ha 50 anni e verrà portata avanti dai figli di Giovanni e da tutti i collaboratori che lo hanno aiutato a raggiungere i risultati.

Crescita continua

Patrimonio ed eredità di Giovanni Roncato sono considerevoli. Divenuto presto leader nella produzione delle 24 ore ha esteso competenza e professionalità all’intero settore delle valigie. Anche il padre di Giovanni faceva questo lavoro, era un artigiano rinomato ma fu il figlio a trasformare il lavoro di famiglia in impresa milionaria.

Le aziende Roncato hanno fatturato 45 milioni ognuna e dopo essere passate di padre in figlio ora sarà la terza generazione a doversene occupare. Il compito è arduo perché l’impero creato da Giovanni è un’impresa difficilmente ripetibile. Mai dire mai. In mano figli e nipoti hanno un grande potenziale che dovranno sfruttare al meglio. Tutti i. parenti e gli amici hanno descritto Giovanni Roncato come un uomo instancabile. La famiglia è numerosa e tutti insieme dovranno sostituire quella grande energia che ora è venuta a mancare.

Patrimonio ed eredità di Giovanni Roncato, ma anche tante idee

Uno dei motti dell’azienda è Move your dream, muovere i sogni così come facevano gli italiani che emigravano verso gli Stati Uniti. Viaggiare, sognare e vivere con coraggio e passione. La valigia in polipropilene e la nascita della linea Sphera hanno rivoluzionato il settore. Negli anni 90 sono state introdotte le valigie della serie Teenager dai moltissimi colori.

Nel 2000 viene introdotto il concetto di Shuttle, valigie verticali ed ergonomiche che hanno stravolto ancora una volta il modo di viaggiare. Nel 2007 la linea UNO SL ha introdotto il trolley con fascia in polipropilene e gusci in policarbonato. Quindi la linea ecocompatibile con la Roncato Light. Tante idee, innovazioni e sempre la voglia di guardare avanti. Questa l’eredità a cui figli e nipoti dovranno prestare tanta attenzione.