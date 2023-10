Come investe il suo denaro Giorgia Meloni e come lo fa Salvini: copiamo le loro strategie?  

La leader di Fratelli d’Italia e quello della Lega Nord hanno deciso di seguire strade separate in materia di investimenti. Le loro decisioni potrebbero farci capire cosa fare dei nostri soldi. Vediamo se è vero.

Quando si parla di denaro e investimenti e le persone a cui si fa riferimento sono importanti è molto facile commettere degli errori. Sul Web troviamo tantissimi siti che cercano di fare i conti a politici e Vip denunciando cifre folli che poi non hanno nessun riscontro con la realtà. Figuriamoci quando si parla del Capo del Governo italiano e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture.

Ciò che sappiamo per certo è che Giorgia Meloni nel 2022 ha dichiarato 151 mila euro. Il dato è riportato da Milano Finanza ma soprattutto la documentazione patrimoniale si trova depositata presso la Camera dei Deputati quindi il dato è affidabile. La scelta fatta da Giorgia Meloni è molto semplice. Non risultano auto o investimenti, risulterebbe solo un fabbricato di cui è proprietaria a Roma. Nei documenti inoltre troviamo il denaro che ha ricevuto Fratelli d’Italia cioè poco più di 56 mila euro. A formare questa cifra soprattutto le donazioni che sono arrivate da ogni parte d’Italia.

Azioni?

Come investe il suo denaro Giorgia Meloni? Da quanto di evince dai dati resi pubblici sarebbero gli immobili la scelta preferenziale. Oltre al fabbricato a Roma, la Meloni avrebbe deciso di spostasi dall’Eur e fuori dal raccordo romano. E per farlo avrebbe acquistato una villa dal valore di 1,7 milioni investendo presumibilmente in questo modo i guadagni di una vita in politica.

Diversa la scelta fatta dal leader della Lega Salvini. Il Vicepremier avrebbe un reddito imponibile di 108 mila euro per il 2022. Ma lui continua a mantenere i suoi investimenti in A2a, ACEA e ENEL. Lo fa per dare il buon esempio o ci crede davvero? A2a ha rivisto positivamente le indicazioni finanziarie del 2022 alla fine del primo trimestre 2023. Secondo alcuni analisti ci sarebbe stata una leggera contrazione dei ricavi dovuti alla crisi economica. ACEA ha visto utili in calo nel 2022 ma ha previsto una crescita per il 2023 e si attendono i dati di fine anno. ENEL è stato considerato uno dei titoli migliori da Goldman questa estate.

Come investe il suo denaro Giorgia Meloni: una cosa che pochi sanno

Secondo quanto risulta dalla dichiarazione dei Redditi e da quanto affermato da un quotidiano economico Giorgia Meloni starebbe rinunciando al compenso da Premier. Prenderebbe solo quello da parlamentare. Il Premier avrebbe diritto a 114.000 euro lordi pari a un mensile di 6.700 euro. I parlamentari guadagnano indennità di 10.435 euro lordi pari a 5.269 euro netti. Per la Meloni a questo reddito va aggiunto il patrimonio del partito che lei gestisce.

I guadagni dovrebbero fare scalpore perché sono molto inferiori a quanto si pensa solitamente. Certo con le due indennità dovute alle due cariche i guadagni sarebbero sostanziosi. La scelta della Meloni non è stata pubblicizzata e molti ne sono all’oscuro (sarà vero di questa rinuncia?). All’interno del Governo ci sono rappresentanti politici che guadagnano molto di più.