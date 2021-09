I capelli bianchi rappresentano per molte persone un vero e proprio problema.

Esistono sul mercato molte tipologie di tintura per capelli, ma applicarla da soli non è affatto semplice ed il rischio di far danni è piuttosto alto.

Si ricorre così al parrucchiere o al barbiere che, soprattutto per le donne, rappresentano una spesa tutt’altro che contenuta.

Pochi sanno però che esistono anche alcuni rimedi naturali che consentono una buona copertura dei capelli bianchi, sia per i capelli scuri che per quelli chiari.

Questo permette di prolungare il tempo tra una seduta e l’altra dal parrucchiere e risparmiare una discreta somma di denaro.

I rimedi naturali proposti sono prodotti di facile reperibilità, che potremmo già avere in casa.

Risparmiare con questi 4 rimedi naturali prolungando la tinta di capelli scuri e chiari

Per i capelli scuri utile può essere il cacao e il tè nero.

Forse non in molti sanno che il cacao, oltre ad essere estremamente nutriente, ha anche delle ottime capacità coloranti.

Si può preparare una parte di tintura mescolando questi ingredienti secondo dosi seguenti, da adattare in base alla quantità di capelli da coprire:

yogurt intero, 1 vasetto da 120 ml;

cacao in polvere puro, 50 grammi;

olio di cocco, 1 cucchiaio;

miele, 1 cucchiaio.

Distribuire il composto ottenuto su cute e capelli, e lasciare in posa per un’ora, o per chi avesse tempo anche qualche minuto in più. Risciacquare il tutto e procedere normalmente con shampoo e piega.

Un’alternativa è preparare un’acqua tonalizzante per capelli scuri che si può ottenere mettendo in infusione 4 o 5 bustine di tè nero in un litro d’acqua. Una volta raffreddata si potrà utilizzare per gli ultimi risciacqui dopo lo shampoo.

Soluzioni anche per i capelli biondi

Per i capelli chiari, sebbene il bianco riesca a camuffarsi bene, si può preparare una tintura a base di curcuma da spennellare sui capelli bianchi due o tre volte a settimana.

Ingredienti:

acqua 1 litro;

curcuma in polvere 10 grammi.

fiori di camomilla 15 grammi.

Portare ad ebollizione l’acqua e aggiungere la curcuma ed i fiori di camomilla.

Lasciare in infusione fino a completo raffreddamento.

Invece, lasciando in infusione 4 o 5 bustine di camomilla in un litro d’acqua bollente, e aggiungendo qualche goccia di essenza di arancio, si può preparare un’ottima acqua colorante.

Una volta raffreddata basterà bagnare la chioma per circa 10 minuti in quest’acqua, ottenendo così dei bei riflessi dorati.

Ecco, dunque, alcune idee per risparmiare con questi 4 rimedi naturali prolungando la tinta di capelli scuri e chiari.

Utilizzando questi prodotti e seguendo alcuni trucchi che permettono di prolungare la tintura e il benessere dei capelli, il risultato ed il risparmio sono assicurati.