Con l’abbassarsi delle temperature, molte persone iniziano a uscire di meno. Diventa sempre più comune passare la serata a casa, per sfuggire alle ore più fredde.

Tra i passatempi più comuni per una serata casalinga troviamo i film e le serie TV. Ma anche riscoprire i libri è una grande idea. Essi, infatti, ci lanciano in mondi fantastici, ci fanno divertire e ci fanno riflettere. Il problema è che c’è davvero tantissima scelta e capire qual è il libro più adatto a noi è una bella sfida.

Oggi, quindi, consigliamo un’opera davvero unica nel suo genere, che sicuramente appassionerà molte persone. Pochi conoscono questo libro, però è legato ad uno dei più grandi successi di sempre. Andiamo quindi a scoprirlo e capiremo che tutti dovremmo leggere almeno una volta questo libro scritto da un autore famosissimo.

L’opera meno considerata

Se facciamo il nome di Tolkien, tutti pensano immediatamente al suo grande capolavoro, ovvero la trilogia del “Signore degli Anelli”. Conosciamo bene l’epopea narrata in questo libro. In un setting fantasy, esso narra del viaggio di Frodo verso Mordor, dove si trova il Monte Fato, in cui Frodo deve gettare un potente anello magico.

Per farlo, però, dovrà vedersela con il malvagio Sauron, che gli darà la caccia per tutto il libro. Insieme a Frodo, per fortuna, ci sono dei valorosi e capacissimi compagni, che lo sosterranno fino alla fine. Il libro che consigliamo è legato a questo, ma racconta qualcosa di molto diverso.

Una delle particolarità più grandi del “Signore degli Anelli” è rappresentato dal luogo in cui le vicende hanno luogo, chiamato Terra di Mezzo. Esso è stato costruito in maniera dettagliatissima da Tolkien e, a volte, si ha quasi l’impressione che esista davvero. L’autore ha persino inventato un’intera lingua per rendere più credibile la Terra di Mezzo ed i suoi abitanti.

Per la gioia degli appassionati, Tolkien ha scritto un intero libro dedicato proprio alle origini del Mondo del “Signore degli Anelli”: si tratta del “Silmarillion”. Pochi lo conoscono, ma è assolutamente imperdibile per chi ama la Terra di Mezzo.

Tutti dovremmo leggere almeno una volta questo libro scritto da un autore famosissimo

Consigliamo a tutti di leggere il “Silmarillion”, perché è un’opera davvero sorprendente. Infatti, racconta della creazione del Mondo del “Signore degli Anelli” da forze ancestrali, poi prosegue a raccontarne gli eventi più importanti. Si tratta di una storia di guerre, eroi, esseri soprannaturali, fino ad arrivare quasi al periodo in cui è ambientato “Il Signore degli Anelli”. Una sorta di prequel, quindi, che va fino alle origini del Mondo.

Per chi vuole conoscere meglio la Terra di Mezzo e tutto il resto del mondo del “Signore degli Anelli”, questo è il libro perfetto.