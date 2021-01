Tutte le donne decidono prima o poi di cambiare il colore dei capelli, chi per curiosità, chi per cambiare il proprio look e chi lo fa per coprire i capelli bianchi.

Dopo qualche settimana dalla tintura, i capelli tendono a schiarirsi e a perdere di lucentezza e tono, specialmente se vengono lavati spesso.

In più, sorge un altro fastidioso problema, che è quello della ricrescita.

Prima di poter tingere i capelli, bisogna aspettare almeno quattro settimane dall’ultima colorazione, in modo che il capello possa riprendersi.

Esistono alcuni trucchi che, permettono di prolungare la tintura e il benessere dei capelli, in modo da ritardare la colorazione e salvaguardare maggiormente la loro salute e bellezza.

Ecco i trucchi che permettono di prolungare la tintura e il benessere dei capelli

Uso dell’acqua calda

Evitare di lavare i capelli con acqua molto calda, aiuta a prolungare il colore e, effettuare un ultimo sciacquo con acqua fredda, dona lucentezza ai capelli.

Piastra e phon

Bisogna diminuire l’utilizzo della piastra e del phon.

Il calore diretto, secca e sfibra i capelli specialmente quando sono tinti. Il consiglio è di asciugare i capelli con aria moderatamente calda e in estate, possono essere tranquillamente asciugati al sole perché il calore distrugge la cheratina, l’elemento basilare delle tinte, riducendone la durata.

Uso dello shampoo

Quando si lavano i capelli, distribuire lo shampoo solo sul cuoio capelluto e non sulle punte. Una volta che si è formata la schiuma sulle radici, distribuirne un po’ sulle lunghezze e sciacquare subito.

Attenzione al sole

La luce del sole rende più opaca la tinta.

Nei negozi specializzati, esistono delle creme per capelli, da applicare prima di esporsi ai raggi solari.

Gli shampoo naturali

Con i capelli colorati è opportuno l’uso di shampoo naturali che proteggono la cute e il cuoio capelluto.

Le maschere per i capelli

La tinta si può prolungare se si ha l’abitudine, una volta la settimana, di applicare delle maschere specifiche per capelli tinti, dopo aver fatto lo shampoo.

Le maschere nutrono i capelli in profondità e fanno durare più a lungo la tinta.