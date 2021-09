A chi non è mai capitato di estrarre le posate dalla lavastoviglie solo per scoprire che in realtà non sono affatto pulite? A volte si formano degli antiestetici aloni su piatti, posate e bicchieri di cui non è affatto facile liberarsi.

Questo inconveniente non capita solo quando laviamo piatti e posate in lavastoviglie, ma può succedere anche con il lavaggio amano. Lasciando asciugare le posate, notiamo la formazione di aloni e goccioline sull’argenteria o sui bicchieri.

Anche se non presentano un rischio o un problema igienico, queste macchie sono però terribilmente fastidiose se ci teniamo ad avere un’argenteria sempre lucida e splendente.

Ma come rimediare? In realtà la soluzione è molto semplice, basta usare un ingrediente comunissimo che abbiamo proprio tutti in cucina, e per pochi centesimi risolveremo per sempre questo inconveniente.

Addio alle macchie sulle stoviglie appena lavate con questo comunissimo ingrediente

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta dell’aceto. L’aceto, come molti hanno riscoperto, è un alleato indispensabile, eco-friendly ed economico per le pulizie della casa. Le sue proprietà sgrassanti e anti-calcare non sono utili soltanto per lucidare i sanitari del bagno, bensì anche in cucina. L’aceto può trasformarsi nel migliore alleato dell’argenteria, bastano pochi secondi per mettere in atto un metodo semplicissimo. Addio alle macchie sulle stoviglie appena lavate con questo comunissimo ingrediente. Vediamo quindi come procedere per un’argenteria sempre splendente e tirata a lucido.

Un bagno in acqua e aceto per eliminare quei terribili aloni di calcare

Se le nostre posate sono già piene di macchie e aloni di calcare, non disperiamo. Non occorre lavarle nuovamente con il detersivo, e non dobbiamo assolutamente ricorrere a metodi invasivi come candeggina o alcool.

Basterà un semplice bagno in acqua e aceto per eliminare le fastidiosissime macchie. Riempiamo quindi il lavandino pulito con dell’acqua tiepida, aggiungiamo un bicchiere di aceto bianco, e immergiamo le posate. Lasciamole a bagno per qualche minuto, poi estraiamole e asciughiamole con un panno in microfibra. Non è necessario il risciacquo.

Le nostre stoviglie torneranno lucide e brillanti come nuove. Semplicissimo dire addio alle macchie sulle stoviglie appena lavate con questo comunissimo ingrediente.

Come prevenire la formazione di altre macchie

Se vogliamo impedire la formazione di altre macchie o aloni, è sempre preferibile non lasciare asciugare le posate all’aria, ma asciugarle noi stessi prima di riporle. Per questa operazione, è consigliabile utilizzare un panno in microfibra, che non lascia aloni né residui di stoffa sulle posate. Anche piatti e bicchieri saranno più puliti e splendenti.

Se vogliamo mantenere i nostri bicchieri in forma smagliante, è sconsigliabile usarli per bere il latte, ecco perché non si dovrebbe mai bere il latte nei bicchieri di vetro.