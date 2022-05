Come pulire il parquet dalla pipì di cane e gatto con questi trucchi e come evitare graffi e macchie nere

Prendere con sé un animale da compagnia è una gioia ma anche una responsabilità. Oltre ai suoi bisogni che sono fondamentali, si deve tenere conto anche delle difficoltà che si potrebbero verificare. Avere un cucciolo in casa significa dover stare attenti a ogni cosa lasciata fuori posto e soprattutto alla possibilità che gli scappino i bisogni in casa.

Sono tanti i padroni che scoraggiati decidono di rinunciare a pavimenti puliti, vestiti e divani senza peli e tende integri. Questa è la ragione per cui chi vive in un appartamento col parquet, spesso decide di non prendere un animale con sé.

In realtà, esistono molti trucchi per educare il nostro amico a quattro zampe senza uscire pazzi. In più, esistono altrettanti modi per difendere il nostro parquet senza rinunciare ad adottare un animale per la nostra famiglia. Grazie ai consigli degli esperti, capiamo come pulire il parquet dalla pipì di cane e gatto e come difenderlo da unghiate e sporco.

Infatti, animali e parquet possono andare d’accordo. L’importante è seguire alcune regole preventive e prendersi cura del pavimento in legno nel modo giusto. Tra poco vedremo come.

La tipologia di parquet

Se pensiamo che le unghie del nostro cane o del nostro gatto siano acerrime nemiche del parquet, ecco svelata la soluzione. Esiste una tecnica chiamata finitura a vernice che garantisce una maggiore resistenza a unghie e graffi. Inoltre, questo tipo di copertura necessita di molte meno accortezze e cure. Rendendo il legno meno poroso gli impedisce di assorbire liquidi indesiderati.

Altre lavorazioni come la piallatura e la spazzolatura irrobustiscono il parquet, eliminandone la parte più fragile e porosa. Questo renderà il pavimento più resistente agli incidenti. Anche le essenze e il colore del legno hanno la loro parte. Essenze come faggio e ciliegio sono molto tenere. Allora, meglio optare per rovere o doussiè per natura più duri. Per finire, meglio lasciare il parquet di colore naturale, sarà più facile nascondere graffi o altri piccoli danni.

Come pulire il parquet dalla pipì di cane e gatto con questi trucchi e come evitare graffi e macchie nere

Se il nostro cane ha involontariamente fatto la pipì sul nostro parquet, non c’è necessità di disperarsi. L’importante è agire immediatamente perché, è una volta asciutta che l’urina crea danni irreversibili erodendo il legno. Questo potrebbe comportare il formarsi di macchie difficili da togliere.

Ad ogni modo, se la macchia non è penetrata a fondo nel legno, una buona levigatura seguita dalla lamatura lo farà tornare come nuovo. Eventualmente, in casi estremi, si può fare sostituire la singola listarella.

