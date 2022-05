È un caso, ma talvolta sembra un beffardo scherzo del destino. Quando ci serve qualcosa urgentemente c’è sempre qualche intoppo. E maggiore è la fretta, maggiore sarà la difficoltà nel risolvere l’intralcio.

Spesso, semplicemente, non riusciamo a trovare degli oggetti perché li abbiamo spostati o perché in disordine. È il caso delle scarpe che finiscono davvero ovunque quando non troviamo una soluzione per sistemarle per bene in assenza di scarpiera. Altre volte, invece, sappiamo benissimo dove si trovi ciò che stiamo cercando ma non riusciamo ad accedervi, capita infatti che il cassetto risulti incastrato.

Un cassetto che non si apre

Il cassetto bloccato e che non scorre del comò e dei vari mobili in casa ci crea sempre grandi disagi. Cominceremo a tirare con tutta la nostra forza e il più delle volte inutilmente, perché non si muoverà di una virgola. Quando il cassetto non si apre vuol dire che qualcosa lo sta bloccando. Quindi, piuttosto che sforzarci senza risultati, meglio agire alla radice del problema.

Togliamo i cassetti superiori o inferiori. Il più delle volte infatti è un qualunque oggetto, anche minuscolo, caduto e incastratosi che lo tiene fermo. O, ancora, potremmo aver appesantito troppo il cassetto. In questo caso procediamo dall’alto a svuotarlo. Se i problemi non fossero questi, potremmo spingerlo dal retro o lateralmente aiutandoci anche con qualcosa di sottile. Il che ci condurrà a un altro problema: sebbene aperto il cassetto non scorre bene. Dovremo dunque sistemarlo.

Il cassetto bloccato e che non scorre del comò, della cucina e del bagno si può aggiustare con questi semplici passaggi

Quando il cassetto non scorre come dovrebbe, il problema solitamente è nelle guide. Spesso con il tempo si spostano e ciò risulta d’intralcio al movimento del cassetto. Assicuriamoci che non vi siano viti allentate e nel caso stringiamole servendoci di un cacciavite. Allo stesso modo, se dovessimo notare che sporgono più del dovuto, proviamo a farle riaderire alle pareti del mobile con qualche leggero tocco di martello. Stiamo attenti a non farci male alle dita durante queste operazioni.

Col tempo, capita però che il legno si deformi e anche che si gonfi soprattutto con gli sbalzi di temperatura. In questo caso, guide e cassetto non si combineranno più. Se dovesse essere questo il nostro problema, limiamo leggermente i punti di intoppo con la carta vetrata, senza esagerare però.

Un altro problema potrebbe essere la mancanza di lubrificazione, una situazione che tocca anche le guide scorrevoli in metallo.

Ebbene, nessun problema se non disponiamo di olio lubrificante, perché basterà qualche oggetto presente in casa. Strofiniamovi una candela di cera o una saponetta. In questo modo la guida diventerà più scivolosa e il cassetto vi scorrerà con estrema facilità.

Lettura consigliata

Basta rumore di porte che cigolano o che strisciano sul pavimento con queste efficaci soluzioni economiche fai da te