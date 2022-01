Ci sono dei metodi che aiutano tutti noi a ridurre i tempi di asciugatura del bucato. In Inverno il clima è assai poco clemente e spesso se stendiamo il bucato sul balcone la mattina, lo ritroviamo ancora umido la sera. Se invece teniamo in casa lo stendibiancheria sperando che i termosifoni asciughino in fretta i panni stesi, potremmo ritrovarci con problemi di condensa. L’asciugatrice potrebbe essere una soluzione ma anche in questo caso potremmo renderne efficiente l’utilizzo con il metodo che vi spiegheremo.

Risparmiamo sui costi dell’asciugatrice e della lavatrice con questi due trucchi che valgono oro

Questo metodo che andremo a spiegare è perfetto per ridurre il ciclo di asciugatura. Con i rincari della bolletta di luce e gas che sono stati preannunciati potremo mettere da parte un bel gruzzolo con questo semplice trucco. Prima di mettere i panni nell’asciugatrice, mettiamo due asciugamani completamente asciutti nel cestello. Gli asciugamani in spugna aiuteranno ad assorbire l’umidità e a ridurre i tempi di asciugatura. Potremo quindi impostare un ciclo dell’asciugatrice di durata inferiore.

Evitiamo di utilizzarla

Capita a volte di avere un solo capo da lavare a mano. Un maglioncino in lana, una camicetta in seta oppure un reggiseno spesso vengono lavati a mano perché estremamente delicati salvo poi metterli in lavatrice a centrifugare. Un trucco davvero geniale ci farà risparmiare i cicli di centrifuga, salvaguardando al contempo i nostri capi delicati. Basterà mettere l’indumento lavato a mano in una centrifuga per insalata e girare la manovella proprio come si fa per la verdura. Dopo diversi giri il nostro capo sarà completamente strizzato anche senza l’uso della centrifuga della lavatrice. Inoltre è una soluzione perfetta per i reggiseni imbottiti e con il ferretto. Come sappiamo, se non siamo dotati dell’apposita capsula per questo capo di biancheria, è consigliabile non centrifugarlo. Strizzare i capi delicati con questo metodo inoltre non apporterà alcuna piega e non avremo bisogno neppure del ferro da stiro.

Risparmiamo sui costi dell’asciugatrice e della lavatrice con questi due trucchi che valgono oro da mettere in pratica soprattutto in Inverno. Ci sono altri modi per risparmiare grazie all’asciugatrice, ad esempio riciclandone l’acqua.

