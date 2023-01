Risparmia sulla tinta con questo metodo furbissimo per coprire i primi capelli bianchi o grigi

Svelato il trucco per camuffare i capelli bianchi e grigi illuminando il viso e valorizzando i lineamenti.

Uno dei primi inconfutabili segni dell’età che avanza sono i capelli bianchi, temuti almeno tanto quanto le rughe sul viso.

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, la questione è stata più volte sdoganata, sia dalle celebrità di cinema e televisione che dai volti royals.

È un segno del tempo, bisogna accettarlo e anzi addirittura si può rivisitare in modo da trasformarlo in valore aggiunto per il nostro look.

Sicuramente c’è chi proprio non riesce ad accettarsi con una chioma sale e pepe, ma per chi non è assolutamente contraria le opzioni non mancano.

E se anche tu fai parte di questa categoria, risparmia sulla tinta con questo metodo furbissimo per dare nuova luce ai capelli bianchi o grigi.

Le fishbone highlights

Per chi non ha intenzione di sperimentare tra tinte e colorazioni più o meno naturali, la soluzione ottimale sono le meches a spina di pesce.

Si tratta di una tecnica di schiaritura del capello che non copre, bensì semplicemente camuffa i capelli bianchi o grigi.

In pratica, vengono applicate delle cartine a zig zag e proprio questo loro posizionamento permette di creare delle sfumature e dei riflessi armoniosi.

Le fishbone highlights rappresentano quindi un perfetto mix tra il proprio colore di partenza e i capelli bianchi o grigi.

A procedimento concluso, il colore risulta multidimensionale e ricco di sfumature: insomma, provare per credere.

Risparmia sulla tinta con questo metodo furbissimo che dona luce a viso e capelli

Tra l’altro, c’è anche un ulteriore vantaggio apportato dalle meches a spina di pesce, che hanno dei benefici anche sul viso.

Sì, abbiamo capito bene: trattandosi di un gioco di schiariture, il viso si presenta subito più luminoso e i lineamenti sono così valorizzati in ogni prospettiva.

E non importa se il colore di partenza è chiaro o più scuro: in quest’ultimo caso, è sufficiente intervenire mescolando nuances beige caramello.

Inoltre, questa tecnica può essere sperimentata anche da chi non ha ancora capelli sale e pepe ma desidera comunque dare movimento al colore.

Unica accortezza: le meches non devono risultare eccessivamente larghe, per evitare l’effetto “rigato”, ma per questo basta affidarsi alla competenza del parrucchiere.

Il taglio giusto

Inoltre, per valorizzare ancora di più tanto il sale e pepe quanto i lineamenti sarebbe opportuno optare per un taglio ben preciso.

Si tratta del taglio midi, conosciuto anche come medio royal perché adottato anche da alcune teste coronate come la regina Letizia di Spagna.

È una lunghezza facile da mantenere, che si addice a tutte le età e a tutti i tipi di capelli ed è anche facilmente riadattabile.

All’occorrenza può essere liscio, mosso, con ciuffi o frangia, scalato o regolare.

Fare la piega, poi, è semplicissimo: basta usare le dita!

A tal proposito, è fondamentale la fase di pre asciugatura: dopo aver applicato un prodotto anti crespo, procediamo con il phon.

Asciughiamo i capelli solo per l’80%, poi prendiamo ciocche abbastanza larghe tra le dita e rigiriamole nel verso opposto alla piega che vogliamo dare.

L’effetto volume è assicurato!