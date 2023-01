Prato a rotoli o con terriccio e semina? Ecco quanto costano al mq e come scegliere il migliore

In molte case troviamo vasi con erbe aromatiche o con piante da fiore. Se si ha un giardino è bello camminare o giocare sul prato. Con il tempo potrebbe presentare problemi e bisognerà rifarlo tutto o in parte. Scopriamo i vari tipi tra cui scegliere e il loro costo.

L’amore per la natura può spingerci a fare camminate nei parchi, in campagna o in montagna. Nelle nostre case, poi, teniamo di solito delle piantine di erbe aromatiche, utili in cucina e in casa. I vasi con fiori abbelliscono un angolo di una stanza oppure il balcone.

Se abbiamo uno spazio esterno lo renderemo più gradevole e accogliente con un prato, dei sassi e aiuole. Nella scelta iniziale oppure dopo anni bisogna tenere in considerazione alcuni fattori:

clima ;

; uso ;

; tempo di attesa.

Per quanto riguarda il clima, le specie vegetali più adatte a quello caldo sarebbero la Zoysia, la Dichondra e la Cynodon. In climi più freschi potremmo preferire Festuca, Poa e Lolium.

Prato a rotoli o con terriccio e semina? Scopriamo qualche differenza

Dovremmo considerare anche un altro fattore. Il prato servirà solo a fini estetici, camminandoci poco, oppure si calpesterà giocandoci sopra con bambini e cani? Tra le erbe più resistenti, infatti, c’è la Dichondra se abitiamo in una zona mite. In zone più fredde possiamo preferire ad esempio la Poa.

Per quanto riguarda il tempo di attesa prima dell’uso, il prato a rotoli ha tempi più rapidi rispetto alla semina. Sarebbe subito pronto, ma per un calpestio più inteso sarebbe meglio aspettare qualche settimana.

Se decidiamo invece di distribuire il terriccio e procedere alla semina, i tempi sono un po’ più lunghi. Si dovrà aspettare che crescano i fili di erba. Il prato sarà pronto quando raggiungeranno circa i 10 cm di altezza.

Passando ai prezzi, il costo del prato a rotoli o eventualmente a zolle si somma con quello di posa. Infatti sarà necessario chiedere l’intervento di un giardiniere per un lavoro fatto bene. Soprattutto chiamiamolo se il giardino è molto grande. Il prezzo totale sarà un po’ più alto rispetto al seminato.

Quanto costa rifare un prato a rotoli o con la semina

In linea di massima il prezzo del prato a rotoli inclusa la posa può variare in base all’erba scelta e alla zona geografica. Il costo potrebbe oscillare indicativamente tra 10 e 20 € al mq.

Se dobbiamo coprire una superficie di 100 mq, quindi, potremmo spendere circa 2.000 €.

Il prato seminato ci costerebbe leggermente meno. I prezzi in generale andrebbero dai 3 ai 10 € al mq. Per 100 mq pagheremmo circa la metà.

Come preparare il terreno e il periodo migliore per posa o semina

Prima di procedere con l’acquisto e la disposizione dei rotoli di prato è necessario togliere eventualmente l’erba secca, gialla e le infestanti. Pulito tutto si deve livellare la superficie con macchinari adatti e bagnare il terreno prima della posa.

Nel caso di ripristino, oltre a togliere le parti danneggiate, tagliamo l’erba già presente, arieggiamo con suole chiodate da giardinaggio e distribuiamo il terriccio. Poi si passerà alla semina.

Il periodo migliore per queste operazioni potrebbe essere la primavera oppure l’autunno.

Prato a rotoli o con terriccio e semina? Oltre al costo, quindi, sarebbe necessario riflettere su alcuni fattori. Nel dubbio chiederemo a un giardiniere.