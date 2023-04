Risparmia sui costi in bolletta, ma non sul gusto: ecco le più buone ricette di Pasqua da cucinare senza forno

Qualche consiglio per il menu di Pasqua con queste ricette che non hanno bisogno di cuocere in forno e sono velocissime oltre che belle da vedere.

Da brava padrona di casa ti starai sicuramente già impegnando nella ricerca delle ricette più belle originali per stupire i tuoi ospiti a Pasqua.

Il problema, ovviamente, è che non basta cercare ma bisogna poi mettersi ai fornelli e cucinare per tutti gli invitati.

Un bell’impegno in termini di tempo, considerando che probabilmente hai solo il sabato per preparare tutto, senza contare tutte le altre commissioni.

In ogni caso, basta farsi furbe e giocare d’astuzia, andando per esempio alla ricerca di quelle ricette da preparare in anticipo.

Ma il tempo non è l’unico problema da aggirare: cucinare significa anche mettere mano agli elettrodomestici quindi è un dispendio di energia.E se invece provassi delle preparazioni che non hanno bisogno del forno?

Insomma risparmia sui costi in bolletta, ma non sul gusto grazie a queste ricette tra le più cliccate per il menu di Pasqua.

Dagli antipasti al dolce

Cominciamo ovviamente dagli antipasti, che non possono assolutamente mancare nel menu delle feste.

Anziché preparare mille varianti di tartine al forno o piccoli soufflé, punta sulla freschezza.

Salumi e formaggi appena affettati ma anche verdure a crudo, da presentare in graziosi bicchierini monoporzione con hummus e salsa allo yogurt.

Puoi usare carote, sedano, peperoni o pomodori e aggiungere delle olive tagliate a dadini per dare una ventata in più di sapore.

Passiamo poi direttamente al primo piatto: in questo caso, non usare energia è molto difficile, ma puoi preferire la padella al forno.

Anziché preparare lasagne o cannelloni, punta su un buon piatto di gnocchetti agli asparagi: puoi cuocere tutto nella stessa padella!

Messe da parte le punte, frulla i gambi degli asparagi con un po’ d’acqua in modo da ottenere un composto cremoso.

Fai rosolare una cipolla in padella per qualche minuto, quindi aggiungi la crema di asparagi, gli gnocchetti pronti e versa un altro bicchiere di acqua.

Trascorsi 5 minuti di cottura, completa con le punte di asparagi e aggiusta di sale, pepe e formaggio grattugiati prima di portare in tavola.

Risparmia sui costi in bolletta, ma non sul gusto con i consigli delle food blogger per un pranzo di Pasqua da urlo

Arriviamo quindi alla seconda portata: anche in questo caso non servirà il forno, ma una sola pentola in cui cuocere la carne.

Se non ti piace l’agnello, puoi ricorrere tranquillamente a questi involtini di manzo ripieni di uova e formaggio grattugiato.

Comincia dalla farcitura, per cui ti basterà amalgamare l’uovo con il pan grattato e il formaggio grattugiato.

Usa questa salsa per farcire ciascuna fettina di carpaccio, aggiungendo anche un cubetto di scamorza o di altro formaggio a piacere.

Trasferisci gli involtini così composti in una padella in cui avrai già messo dell’olio e qualche spicchio d’aglio per farli rosolare.

La cottura non dura più di dieci minuti, ma ricorda di girare gli involtini e aggiustare di sale, pepe e spezie prima di servire.

Come contorno proponi altre verdure fresche o in padella: seguono poi frutta e gelato, colomba e le immancabili uova di cioccolato.