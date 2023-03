Le lasagne al ragù non sono mai state così buone: ecco come fare il sugo perfetto secondo Orietta Berti

Vuoi preparare le lasagne al ragù ma hai paura di fare un sugo acquoso e poco saporito? Con la ricetta segreta di Orietta Berti non puoi sbagliare.

Ci sono ricette a cui teniamo particolarmente perché fanno parte della nostra tradizione familiare e vengono tramandate da una generazione all’altra. Tra queste, trovano indubbiamente posto le lasagne, uno dei piatti per eccellenza del pranzo della domenica assieme alla pasta al forno. Del piatto simbolo della tradizione bolognese esistono tantissime varianti e interpretazioni, a seconda dei gusti e delle esigenze dei nostri ospiti.

Di seguito, riportiamo i consigli della nota cantante emiliana, Orietta Berti: vedrai, le lasagne al ragù non sono mai state così buone!

Dal palco alla cucina

Noi tutti conosciamo Orietta Berti proprio come cantante e, più recentemente, l’abbiamo vista nel salotto TV del Grande Fratello in qualità di opinionista. Non solo: è stata anche impegnata nel viaggio on the road con alcune colleghe, tra cui Mara Maionchi, per il programma Quelle brave ragazze. Ma, oltre alla carriera canora e televisiva, Orietta Berti trova il tempo per dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la cucina.

Non a caso, recentemente ha pubblicato un ricettario dal titolo Nella mia cucina, in cui raccoglie i suoi cavalli di battaglia. E tra questi come poteva mancare il ragù, simbolo per eccellenza della sua terra d’origine e della cucina italiana?

Le lasagne al ragù non sono mai state così buone: tutto quello che devi sapere sul ragù e la sua cottura

Orietta ha raccontato che il suo segreto per farlo buonissimo sta nella cottura a fuoco basso e lenta, che infatti dura circa 6 ore. Del resto, tra i tanti impegni è sempre molto di fretta e le capita spesso di preparare qualcosa prima di andare a dormire. Quindi avvia la prima parte di cottura del sugo durante la serata e la porta a conclusione il giorno seguente.

Altre dritte

Ma i consigli utili non finiscono qui: la Berti suggerisce anche di mescolare carne di manzo e maiale per rendere il ragù sostanzioso e saporito. E per dare al sugo una nota ancora più decisa, oltre al vino bianco, salvia, alloro e burro, non può mancare qualche fetta di pancetta. Il risultato è davvero sorprendente, da provare subito! Successivamente, puoi usare il ragù per condire un semplice piatto di pasta o puoi impiegarlo per un primo leggermente più elaborato, come appunto le lasagne.

Se hai molto tempo a disposizione e gli strumenti giusti puoi preparare anche le sfoglie e la besciamella, altrimenti opta per quelle già pronte. Ma sai come renderle ancora più buone e con quella crosticina deliziosa che fa venire l’acquolina in bocca? Prima di infornare, ti basta coprirle con un foglio di alluminio che dovrai poi togliere a metà cottura. E per far gratinare lo strato superficiale non dovrai fare altro che impostare il grill negli ultimi 5 minuti di cottura e alzare a 200° C. Infine, per sperimentare ancora un po’ con il sugo e aggiungere altri sapori basta integrare dei piselli e dei cubetti di prosciutto cotto.