Risparmia fino a 200 € al mese se studi o lavori fuori casa con dei trucchetti semplici e geniali

Gli ultimi dati resi noti dall’ISTAT segnalano che gli studenti italiani sono tra i primi a rinunciare all’università in ambito europeo. Sono tanti motivi nascosti dietro a questa situazione, tra cui anche quelli dei costi eccessivi per le famiglie. Ecco allora che ci permettiamo di suggerirti dei trucchi concreti e validi per risparmiare se hai dei figli che studiano fuori casa o se tu stesso sei costretto per lavoro a stare lontano dalle pareti domestiche.

Trucchi e consigli che potrebbero farti risparmiare davvero parecchi euro al mese.

Il piano di studi è un investimento importante a lungo termine

Se i tuoi figli hanno deciso di studiare fuori casa, senza fare i pendolari, decisamente il budget familiare ne risente e non poco. Non tutte le famiglie sono in grado di mantenere dei figli fuori casa in maniera permanente e purtroppo alle volte ci rimette proprio lo studente. Se invece ritieni anche tu che il percorso di studi sia un investimento per la vita di tuo figlio, il primo consiglio che ti diamo è quello di risparmiare sulle spese in più. È vero che i nostri ragazzi hanno diritto a uscire fuori qualche volta a mangiarsi una pizza, ma attenzione a quanto potrebbe costare questa abitudine. Soprattutto se consideri che i prezzi sono aumentati notevolmente anche nei cosiddetti fast-food, dove non mangi più in maniera economica, ma sempre spesso attorno ai 20 € a testa. Così come potresti risparmiare anche sulla spesa, seguendo dei consigli utili.

Risparmia fino a 200 € al mese se studi o lavori fuori casa eliminando gli sprechi

Parlando sempre di riduzione dei costi, ricordati che in moltissime zone d’Italia ci sono anche le zone Internet gratuite. E se il primo risparmio viene dallo spegnere i dispositivi che non utilizzi, soprattutto se paghi un affitto e dividi le spese, non dimenticare nemmeno la Wi-Fi gratuita. Così come se usi il computer quotidianamente, ricordati che ci sono molti programmi gratuiti, che possono farti risparmiare un bel po’ di soldini sull’acquisto di un software. Investi qualche minuto del tuo tempo e cerca su Internet quei programmi che potrebbero farti risparmiare i costi annuali di una licenza.

Come sfruttare le tue capacità e il tuo talento

Risparmia fino a 200 € al mese se studi o lavori fuori casa con dei trucchetti semplici ma anche sfruttando il tuo talento e le tue capacità. Se avessi particolare dimestichezza con l’insegnamento, potresti anche dare delle lezioni private, recuperando anche fuori casa, una parte delle spese. Ma nello stesso tempo se sei appassionato di sport, e magari giochi a calcio, potresti anche trovare un piccolo ingaggio in una squadra dilettantistica locale. Senza pensare a grandi cifre, però se hai talento e voglia di correre dietro un pallone, molte società offrono un rimborso spese mensile che può aggirarsi anche attorno ai 400 €. Dipende ovviamente dalla categoria in cui giochi, dal tuo impegno e dalla solidità economica della stessa società. Ma potrebbe essere un’alternativa importante che ti permette di unire l’utile al dilettevole.

Come risparmiare sui costi della palestra utilizzando gli spazi aperti

Dunque, risparmia fino a 200 € in modo semplice ma intelligente. Non ce ne vogliano i nostri amici proprietari e gestori delle palestre, ma se vuoi ridurre i costi, puoi passare anche da questo abbonamento. Capita infatti a tantissimi studenti che abitano fuori casa di avere l'abbonamento alla palestra locale. Ma ricordati anche che sono sempre di più i percorsi esterni gratuiti nei parchi e nei giardini dotati di attrezzi ginnici utili a mantenere la forma fisica. Così come se vicino a casa hai un parco, dei percorsi della salute, le rive di un fiume, dei tratti alternati di salita e discesa che ti permettono di mantenere la forma fisica senza ulteriori costi e aggravi sul budget della famiglia.