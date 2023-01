Avvincente ed emozionante ecco il film diverso dagli altri che non puoi perderti assolutamente

Chi sa quante volte ti sei trovato a scorrere la lista dei film in streaming alla ricerca di qualcosa di interessante. Stavolta però ci sentiamo di dirti che il film che andrai a vedere è veramente diverso dagli altri. Bellissimo, coinvolgente, assolutamente alternativo e in qualche modo, parodia di molti programmi di cucina di successo. Continua con noi e scopri il film che non puoi perderti assolutamente.

Il menù davvero terrificante

Ti sarà sicuramente capitato di commentare un menu terrificante durante una cena con il partner, gli amici o i parenti. Ed è il caso veramente di “The Menu”, disponibile sulla piattaforma Disney con l’abbonamento. Recentissimo, datato 2022 e appena uscito sulla piattaforma, “The Menu” racconta di un ristorante gestito da un famosissimo chef, ma che nasconde terribili verità. La coppia di giovani protagonisti partecipa, assieme a un gruppo selezionato di imprenditori, nobili e star del cinema a una cena per soli vip. Ad allietarli c’è lo chef più famoso del momento, interpretato da un meraviglioso Ralph Fiennes, che, da vero padrone di casa, non farà mancare ai suoi ospiti alcuna emozione. Ma proprio nessuna! Così come potrebbe emozionare tra cucina e tavola la ricetta della torta più cucinata del momento.

Avvincente ed emozionante ecco il film diverso dagli altri che ti terrà incollato al divano

Come spesso accade all’uscita dei film che fanno discutere, la critica cinematografica non ha risparmiato colpi a questa pellicola. Sembra quasi che nasca infatti dal paragone irriverente con alcuni programmi di cucina che vanno tanto di moda in questi anni. Con uno chef portato all’estremo del suo egocentrismo, senza però una veste nevrotica, ma molto filosofica. In cucina vero e proprio leader e, che si occupa dei piatti, del gusto, ma anche di terrorizzare i suoi clienti. Un film decisamente singolare, alternativo che porta allo stremo quella moda molto in voga negli ultimi anni, di fare della cucina un vero e proprio show. Ma, se vuoi essere tu il protagonista in cucina, non perderti qualche utilissimo consiglio per stupire gli ospiti a tavola.

Con gli attori incredibili che non hanno mai vinto un Oscar

Avvincente ed emozionante ecco il film completamente diverso dagli altri che non puoi perderti assolutamente e un protagonista di assoluta eccellenza. Potresti essere anche tu uno dei tanti ammiratori di Ralph Fiennes, attore inglese dalle grandissime potenzialità, ma ancora in attesa di un premio Oscar. Recentemente è stato proprio inserito da una rivista inglese tra quegli attori di straordinario livello, ma che ancora non hanno raggiunto un premio Oscar. Sicuramente rispetto ad altri colleghi più acclamati e amanti della ribalta, Fiennes preferisce parlare sul set e molto meno tra i paparazzi. Attenzione però che per la sua interpretazione proprio di “The Menu”, potrebbe finalmente arrivare alla tanto agognata statuetta dorata.