Se cerchi lavoro, ecco 3 offerte che non puoi perdere e i lavori più richiesti in questo momento

Per chi è in cerca di lavoro il 2023 potrebbe essere l’anno fortunato. Le offerte non mancano, sia nel pubblico che nel privato. Ma come trovare lavoro subito? Nelle prossime righe scopriremo quali sono i mestieri più richiesti adesso e alcune offerte di lavoro molto interessanti.

In Italia le offerte di lavoro non mancano, ma a volte quello che manca è la domanda. Uno dei fenomeni più diffusi nel mondo del lavoro è lo skill mismatch. Il termine sta a indicare la mancanza di lavoratori con competenze specifiche per le offerte di lavoro. Ma è vero anche il contrario, molto spesso si rinuncia a un posto di lavoro perché lo riteniamo poco qualificato. Invece, accettando l’offerta, si potrebbe iniziare a guadagnare e nel frattempo continuare a cercare un lavoro più aderente alle nostre aspirazioni.

I lavori più richiesti in questo momento e perché conviene accettarli

Rimanere a casa in attesa del posto della vita crea uno svantaggio psicologico ed economico. Rinunciare a un posto di lavoro meno qualificato rispetto alle nostre ambizioni priva di un’entrata economica. Inoltre rimanere troppo a lungo senza lavorare potrebbe creare un crescente stato di frustrazione e di mancanza di autostima. Senza contare che il lavoro ideale potrebbe non arrivare mai. Purtroppo non tutti possono fare l’influencer su Instagram.

La soluzione è accettare subito il primo lavoro che ci capita e poi mettersi in cerca di qualcosa di meglio. La Camera di Commercio di Firenze ha fatto un’analisi sulle figure più richieste in questo momento dal mercato del lavoro. L’indagine ha messo in evidenza che le offerte più numerose riguardano i servizi alla persona, cuochi, camerieri, addetti al settore turistico. Le aziende cercano anche commessi e personale non qualificato nella logistica, tecnici informatici e nelle vendite. La ricerca era limitata alla Toscana, ma potrebbe essere un campione significativo delle offerte di lavoro in tutta Italia.

Se cerchi lavoro, ecco 3 offerte da non lasciarsi sfuggire

Facciamo 3 esempi interessanti. Acea ha varie posizioni vacanti in alcune regioni italiane. L’azienda opera nel settore dell’energia, della gestione delle risorse idriche e fornisce servizi di illuminazione pubblica. Tra le varie posizioni aperte c’è quella di operatore di sportello, con richiesta del diploma. L’azienda cerca anche laureati in economia e ingegneria ambientale, per varie posizioni. Per scoprire le figure ricercate basta andare sul sito dell’azienda e consultare la pagina dedicata alla carriera.

Se cerchi lavoro, ecco 3 offerte nella grande distribuzione e nel pubblico. Despar, colosso della grande distribuzione organizzata (GDO) con oltre 600 punti vendita in Italia, è alla ricerca di nuove figure sia diplomate che laureate. L’azienda valuta personale con esperienza precedente e giovani al primo ingresso nel lavoro. Per questi prevede un periodo di stage retribuito. In particolare l’azienda ricerca addetti alle vendite, addetti alla gastronomia, apprendisti commessi, responsabili punto vendita e altre figure. L’azienda ricerca anche studenti per lavoro nei punti vendita durante la domenica.

Non mancano le offerte nel settore pubblico

La Pubblica Amministrazione ha sempre bisogno di nuove figure. Per esempio, un recente DPCM ha autorizzato la Corte dei Conti all’assunzione di 455 nuove figure, per lo più con titolo di laurea. I bandi per le assunzioni saranno pubblicati nel corso del 2023. Invece, per chi vive al Sud, il Comune di Messina ha in previsione oltre 300 assunzioni per laureati e diplomati.