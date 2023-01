Aumenta tutto e corre l’inflazione ma potresti anche tu risparmiare il 20% su questi beni alimentari

Gli ultimissimi dati che riguardano l’inflazione collocano la nostra Italia nella lista europea con i maggiori rincari.

Per quello potrebbe esserti utile questo articolo con qualche suggerimento sui beni alimentari di cui potresti fare scorta, risparmiando qualche soldino.

Italia Cenerentola d’Europa

Abbastanza triste vedere che ci sono solo 4 Paesi europei che hanno subito peggiori rincari dell’Italia negli ultimi mesi. Più precisamente parliamo di Estonia, Lituania, Slovacchia e Lettonia.

I prezzi, secondo le ultime cifre di dicembre, in Italia sarebbero aumentati quasi del 12%, trascinati ovviamente dal caro energia, ma anche dai trasporti, dai servizi e dagli alimentari. Ci sarebbero infatti prodotti, come la farina, che avrebbero subito delle vere proprie impennate. Ma il prodotto che ha subito in assoluto il maggior rincaro, con oltre i 35%, è il riso. Dato abbastanza triste, se consideriamo che l’Italia è uno dei maggiori produttori mondiali. Non male a questo punto l’idea di andare a comprarlo direttamente allo spaccio di produzione. Stessa cosa dicasi per la carne, con la possibilità di acquistare anche dei tagli economici, ma non per questo di qualità inferiore.

Aumenta tutto e corre l’inflazione ma potresti anche tu risparmiare il 20% con una spesa attenta

Latte, formaggi e uova sono aumentati in Italia per fortuna in maniera inferiore rispetto al resto dell’Europa. Questo grazie alla competitività di molti discount nostrani, sempre più apprezzati dagli italiani e in cui potresti scegliere anche tu di fare la spesa. Sempre più persone dichiarano infatti di fare la spesa di prodotti freschi, tra cui proprio latte e formaggi, negli alimentari e nei supermercati non dei grandi marchi. Nonostante il terrorismo mediatico, anche la frutta e la verdura, sono aumentate sì, ma sempre meno rispetto all’Europa.

La scelta del km zero

Questo grazie anche alla politica lungimirante del km zero, dei mercatini rionali settimanali della Coldiretti e di chi preferisce andare a comprare direttamente dal produttore. Sarebbe possibile risparmiare almeno un 15% rispetto al supermercato e portando a casa comunque prodotti di qualità. In quest’ottica, moltissimi italiani stanno decidendo di acquistare olio e vino direttamente dagli oleifici e nelle cantine vitivinicole.

Anche in questo caso il risparmio si attesterebbe attorno al 20%, portando però a casa delle eccellenze che tutto il Mondo ci invidia. Aumenta tutto e corre l’inflazione ma potresti anche tu risparmiare il 20% su questi beni alimentari con alcune scelte oculate. Come quella di usare un agrume per fare le pulizie di casa, in maniera assolutamente naturale.