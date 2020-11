Come ben sappiamo, l’arancia fa benissimo al nostro organismo. Ricca di vitamina C, è un’ottima alleata della nostra salute in questa stagione. Mangiarne a volontà è quindi altamente consigliato. Per renderla più appetibile, molte persone la inseriscono in ricette dolci, ma pochi sanno che è possibile anche cucinare ricette salate con l’arancia!

Tra queste c’è il classico risotto. Quante varianti si conoscono di questo piatto? Moltissime. Poco nota è la ricetta del risotto all’arancia, che, con il suo colore forte, conquisterà a prima vista adulti e bambini. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare il risotto all’arancia per una gustosissima cena diversa dal solito.

Ingredienti per il risotto all’arancia

Per un risotto per 2 persone ci serviranno:

200 grammi di riso bianco;

1 arancia, preferibilmente bio;

1 cipolla piccola;

mezzo litro di brodo vegetale;

20 grammi di parmigiano reggiano;

30 grammi di burro;

1 bicchiere di vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Prepariamo ora il nostro risotto all’arancia per una gustosissima cena diversa dal solito! Iniziare mettendo a bollire dell’acqua in un pentolino e spelando l’arancia ricordandosi di tenere la buccia. Tagliare la buccia dell’arancia a striscioline sottili e scottarla nell’acqua bollente. Prendere l’arancia ed estrarne il succo, dunque filtrarlo.

Spelare e tritare finemente la cipolla. Far scaldare una padella con un filo d’olio e versarci la cipolla tritata. Lasciar soffriggere per qualche momento, quindi aggiungere il riso. Far tostare il riso e sfumare con un bicchiere di vino bianco, preferibilmente fermo. Aggiungere il succo d’arancia e mescolare accuratamente. Aggiungere il brodo vegetale poco alla volta e mescolare regolarmente per far sì che il risotto non si attacchi.

Tritare il prezzemolo finemente e grattugiare il parmigiano reggiano. Quando il risotto è a fine cottura, aggiungere prezzemolo e mescolare. Quindi mantecare con burro e parmigiano reggiano grattugiato. Servire nei piatti guarnendo con qualche foglia di prezzemolo intera e qualche strisciolina di buccia.

Ed ecco pronto il nostro buonissimo risotto all’arancia!