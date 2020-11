L’autunno e l’inverno sono le stagioni d’eccellenza per le arance. Buonissime da mangiare al naturale, questi agrumi vengono usati anche per fare marmellate e altri dolci squisiti. Le arance però sono anche ottimi ingredienti per insaporire le ricette salate. Il loro gusto aspro dona una nota di sapore in più, senza coprire gli altri componenti della ricetta. Proviamo a sperimentare con queste 2 veloci e gustose ricette salate per cucinare con le arance.

L’insalata di finocchi, arance e pomodorini secchi

Le insalate miste sono sempre un contorno perfetto per piatti importanti. Spesso, però, non hanno molto gusto. A questa insalata, invece, il gusto non manca e la sua preparazione è molto veloce. Ci serviranno finocchi, arance, pomodorini secchi, pinoli, uvetta, olio extravergine di oliva, aceto e sale. Iniziare mettendo l’uvetta a marinare nel succo di 1 arancia per 10 minuti. Prendere una padella e tostare i pinoli per alcuni minuti.

Intanto, spelare le altre arance e tagliarle a spicchi. Lavare e pulire il finocchio e tagliarlo a fettine sottili con l’aiuto di una mandolina. Tagliare i pomodorini secchi in pezzi non troppo grandi. Scolare l’uvetta lasciata a marinare e tenere il succo di arancia. Unire l’aceto, l’olio e il sale al succo di arancia e frullare per creare un’emulsione. Servirà come condimento. Mettere in una ciotola finocchi, arance, pomodorini secchi, uvetta e pinoli. Aggiungere l’emulsione e mescolare. Servire in tavola per un contorno gustoso.

Gli scampi

Chi l’avrebbe mai detto che gli scampi fossero tra le 2 veloci e gustose ricette salate per cucinare con le arance? Per questa ricetta ci serviranno arance, scampi, limone, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo. Pulire gli scampi sotto l’acqua e tamponarli con della carta. Fare un’incisione lunga tutta la coda dal lato del ventre. Mettere gli scampi a pancia in su in una terrina. Spremere il succo della arance in un contenitore. Spelare e tagliare a cubetti 1 arancia e unirla al succo. Aggiungere anche olio, sale e pepe. Tagliare a pezzi non troppo grandi la cipolla e unirla al tutto.

Versare la marinatura nella teglia con gli scampi. Coprire con un panno e lasciar marinare per circa 35 minuti. Intanto preriscaldare il forno a 200°C. Togliere gli scampi dalla marinatura e disporli su una teglia pulita. Far cuocere per 15 minuti. Nel frattempo tagliare delle fette di arancia e tritare il prezzemolo finemente. Togliere gli scampi dal forno e guarnirli con il prezzemolo e le fette di arancia. Servire in tavola ancora caldi e gustarsi in compagnia questo sfizioso piatto.