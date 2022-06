Le regole dell’eleganza maschile classica possono essere fuorvianti per molti. Quando ci si ritrova a combattere con tessuti, fantasie, tipi di abito, scarpe e tutti i dettagli che bisogna tenere in considerazione, l’impresa sembrerebbe essere insormontabile. In modo particolare, un dubbio che molti lettori hanno potrebbe essere quello di capire quale abito indossare in determinate occasioni. Le regole, infatti, parlano chiaro: maggiore è la formalità della cerimonia, maggiore deve essere la formalità della tenuta indossata. Quando si esce a prendere un aperitivo tra amici ci si può concedere una camicia slacciata senza cravatta, ma che fare quando si riceve un invito, per esempio, a un matrimonio?

La risposta che le regole dell’eleganza maschile propongono è molto semplice, in realtà: per non sbagliare mai, un abito blu navy con una camicia bianca diventa praticamente un passe-partout. Ma se si volesse osare un poco di più, cosa si può scegliere? Ebbene, è il momento di riscoprire questo abbinamento intramontabile da uomo che si presta molto bene soprattutto in quelle cerimonie squisitamente informali, ma può funzionare anche nel caso di matrimoni in spiaggia. In questo caso infatti il contesto, che di norma sarebbe estremamente formale, viene alleggerito dalla location. Certo, pensare di andare ad un matrimonio in bermuda e camicia hawaiana sarebbe troppo. Allora ecco che viene in soccorso lo spezzato.

Riscoprire questo abbinamento intramontabile da uomo per capire come vestirsi in estate per un matrimonio e non solo

Se si è dei semplici invitati, e non ad esempio il testimone o un parente stretto di uno dei due sposi, lo spezzato può essere una soluzione eccellente per questo tipo di situazioni. L’incredibile versatilità dello spezzato è un’arma a vantaggio di chi lo indossa, ma si può tradurre anche in disastri spettacolari se non si è capaci di applicare un minimo di regole. Anzitutto, lo spezzato deve essere… spezzato, appunto.

È bene utilizzare un criterio di netto contrasto tra la parte alta del vestito e la parte bassa. Sarebbe opportuno utilizzare giacca e pantaloni di colori diversi e non solo puntare su tessuti diversi. I classici abbinamenti sono blazer blu navy e pantaloni grigi. Il massimo della formalità si ottiene con il vero blazer doppiopetto con i bottoni dorati: una tenuta spesso sfoggiata anche dai reali d’Inghilterra. Da questo modello tradizionale e dunque abbastanza formale derivano tantissime altre possibilità. In estate la giacca di fresco lana, o di lino, abbinata a dei pantaloni bianchi di tessuto simile è perfetta. Nella mezza stagione, anche i chinos cachi ci stanno alla perfezione. Le giacche nere sono bandite, mentre quelle grigie e marroni sono meno estive, anzi, tipicamente invernali. Abbinando il tutto a delle classiche scarpe Oxford marroni si farà un figurone!

Approfondimento

