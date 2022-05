Outfit formale o casual per un uomo anche di 50 o 60 anni invitato a un matrimonio estivo per farsi ammirare

Curare il proprio aspetto è un piacere ma anche un’esigenza. L’impatto visivo è la prima forma di comunicazione e solo conversando può iniziare la conoscenza tra le persone. Negli anni le mode si sono susseguite, alternando un look trasandato a uno più definito. Parliamo di abbigliamento, ma anche della capigliatura. Non solo le donne hanno da sempre avuto premura di apparire a posto, ma anche molti uomini. A parte il tempo libero, ci sono lavori in cui è necessario seguire delle regole nel look. Ciò vale anche se si deve partecipare a degli eventi.

La primavera e l’estate sono stagioni in cui spesso si celebrano matrimoni. Un uomo invitato alle nozze dovrebbe seguire certi accorgimenti. Innanzitutto, di solito i futuri sposi indicano nell’invito il dress code, ossia le regole generali da seguire per la scelta del vestito con cui partecipare all’evento. Ora daremo un’occhiata a quale outfit formale o casual per un uomo si possa adattare meglio per andare a un matrimonio.

Outfit formale e semi-formale

Se nell’invito c’è scritto che le nozze saranno celebrate dopo il tramonto, l’abito da uomo più adatto è lo smoking. Che sia nero o blu notte, è un must elegante che lo farà ammirare. La camicia è necessario che sia bianca, così come il fazzoletto nel taschino da cui uscirà solo un rettangolo. Al posto della cravatta è d’obbligo il papillon nero. Le scarpe di vernice rigorosamente nere.

Se invece il tenore dell’evento è semi-formale, si è un po’ più liberi nella scelta, soprattutto se si svolge di giorno. In questo caso un completo elegante in blu tinta unita o con quadretti e camicia bianca andranno bene. Via libera alla cravatta e magari uno spillino all’occhiello.

In estate si può osare il lino o un tessuto leggero e azzardare uno spezzato. Le combinazioni potrebbero essere giacca scura e pantalone chiaro o viceversa. Se poi si vuol restare in camicia, meglio optare per un gilet abbinato alla giacca.

Outfit formale o casual per un uomo anche di 50 o 60 anni invitato a un matrimonio estivo per farsi ammirare

Per un matrimonio da celebrare in un luogo all’aperto, probabilmente gli sposi vorrebbero un abbigliamento più casual. Ciò non vuol dire che non bisogna apparire ben curati. Si potrebbe scegliere un completo di un colore blu o verde, o vinaccia non brillante, anche da abbinare con una semplice camicia bianca o colorata, che riprenda la giacca in un tono più chiaro. Sempre parlando d’estate, in un contesto casual e informale i più giovani potrebbero indossare un completo chiaro con camicia stampata.

