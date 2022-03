Whatsapp è il servizio di messaggistica più utilizzato a livello mondiale. Attraverso quest’app possiamo raggiungere l’altro capo del pianeta, semplicemente prendendo la freccetta verde sul telefono.

Chiunque stia leggendo questo articolo utilizza anche Whatsapp, per lavorare o per tenersi semplicemente in contatto con amici e parenti.

Proprio perché è utilizzato davvero da tutti, Whatsapp è spesso il veicolo tramite cui impostori inviano truffe a danno dei cittadini. Basti pensare a questo sms truffa che sta circolando su Whatsapp e che cerca di colpire chi si è vaccinato.

Queste truffe girano sui nostri cellulari in forma di catene di messaggi, che un nostro contatto potrebbe averci inoltrato. La maggior parte degli inganni informatici, infatti, sono difficili da riconoscere, perché si confondono perfettamente con i normali messaggi.

Oltre alle truffe, ci sono anche alcuni problemi digitali che dovremmo risolvere se non vogliamo avere ulteriori problemi. Il rischio, infatti, è che Whatsapp smetta di funzionare correttamente e che blocchi le nostre conversazioni con le persone a cui vogliamo bene. Ecco cosa dovremmo fare.

Rischia di non poter più utilizzare Whatsapp chi ha questi 3 problemi sul cellulare che riguardano non solo la memoria

Il servizio di messaggistica istantanea è molto facile da scaricare sul cellulare. Tutti sappiamo che basta andare sull’App Store o sul Play Store, cercare l’app e, da lì, scaricarla.

Sempre attraverso queste piattaforme dovremo ricordarci di aggiornare quest’applicazione. È importante ricordarsi di eseguire regolarmente questa semplice azione, altrimenti potremmo avere problemi nell’utilizzo del servizio.

Aggiornare Whatsapp e, in generale, tutti le altre applicazioni che abbiamo sul cellulare, è importante per proteggere i nostri servizi da virus e da altre vulnerabilità possibili.

Attenzione alle immagini del “buongiorno” e della “buonanotte”

Quanti di noi ricevono e inviano quotidianamente immagini a parenti e amici per augurare il buongiorno o la buonanotte?

Se non ci ricorderemo di cancellare questi file dopo l’invio, finiremo per riempire la nostra galleria di foto. Rischia di non poter più utilizzare Whatsapp anche chi ha la memoria piena per un semplice motivo come le foto.

Come riporta il sito ufficiale dell’applicazione, se lo spazio di archiviazione non sarà sufficiente, Whatsapp smetterà di funzionare. Ricordiamoci, quindi, di eliminare regolarmente le foto inutili dal nostro cellulare.

Stiamo attenti anche a questo problema

Infine, l’ultimo problema per cui Whatsapp potrebbe presentare qualche malfunzionamento è una scarsa connessione a Internet.

In questo caso potremmo provare a scollegare i dati dal nostro cellulare, premendo sull’icona delle 2 frecce (una verso l’alto e l’altra verso il basso), e poi riattivarli.