Le truffe online non conoscono nessun limite, neanche che si tratti di salute.

È quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, a causa di una nuova truffa che circola online. Gli impostori, questa volta, hanno pensato di sfruttare un canale velocissimo per arrivare a noi e per truffare quanta più gente possibile. E quale miglior veicolo se non Whatsapp?

Questa volta nel mirino dei malintenzionati ci sono i vaccinati.

Attenzione a questo messaggio su Whatsapp

L’app di messaggistica istantanea, ormai, fa parte della vita di tutti noi. Ognuno di noi, infatti, utilizza Whatsapp praticamente tutti i giorni, per inviare sms, foto o video alle persone della nostra cerchia.

Il problema è che su Whatsapp circolano così tanti messaggi, catene e altro, che è facile cadere nella truffa.

Negli ultimi tempi, infatti, sentiamo spesso parlare di Bonus come, ad esempio, il Superbonus 110%, che punta a rendere più efficienti gli edifici.

Questa corsa al risparmio ha indotto i malintenzionati a ideare un finto Bonus anche per i vaccinati. Ecco qual è il messaggio da cui dobbiamo diffidare.

Allarme rosso su Whatsapp per il nuovo sms truffa che sta circolando e che cerca di colpire chi si è vaccinato

In questo messaggio si leggerebbe che il Governo avrebbe approvato un Bonus di 500 euro per chi si è già vaccinato. Questo messaggio apparirebbe in tutto e per tutto come un autentico sms, ma con un tassello in più.

Al termine di questo, infatti, sarebbe presente un link su cui si dovrebbe cliccare per ricevere il fantomatico Bonus. Chi dovesse cliccare su questo sms, però, riceverebbe una “bella” sorpresa.

Infatti, verrebbe reindirizzato ad una pagina contenente un form in cui la persona dovrebbe inserire informazioni sensibili. Stiamo parlando di dati come il numero di telefono o dati bancari, al fine di autorizzare il pagamento.

Così prosciugano i conti

Questo, invece, permetterebbe agli impostori di sottrarre soldi o di sottoscrivere abbonamenti, ovviamente all’oscuro del malcapitato. Ciò ad un unico fine e cioè prosciugare il credito presente sul cellulare o rubare altri soldi.

Allarme rosso su Whatsapp, quindi, per questo nuovo sms che tenta di rubare denaro agli utenti. Questa, però, non è la prima truffa di questo tipo. Basti pensare a questo pericolosissimo virus su Whatsapp non ufficiale che ruba dati e soldi.

Ricordiamo che, in casi simili, è importante segnalare queste truffe alla Polizia Postale, per bloccare queste situazioni a danno degli onesti cittadini.