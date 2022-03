In cucina, come ben sappiamo, basterebbe un po’ di fantasia in più per uscire fuori dagli schemi e creare nuove ricette. Molte volte, infatti, forse un po’ per pigrizia, o per abitudine, tendiamo a ripetere sempre gli stessi piatti e gli stessi dolci.

In realtà, però, sarebbe molto importante, anche per l’umore, variare le nostre preparazioni. Questo ci consentirà anche di affinare la nostra tecnica ed imparare anche cose nuove. In questa ricetta, ad esempio, vedremo come sfruttare i classici ingredienti del tiramisù per ricreare un altro dolce altrettanto spettacolare. Per realizzarlo avremo bisogno di:

300 g di farina 00;

3 uova;

1 bustina di lievito per dolci;

40 g di cacao amaro in polvere;

250 g di zucchero semolato;

150 g di yogurt bianco;

120 ml di olio di semi di arachide.

Mentre per la farcitura ci serviranno soltanto:

550 ml di panna fresca liquida;

2 tazzine di caffè;

180 g di mascarpone.

Basta con il solito tiramisù perché con uova, mascarpone e caffè possiamo preparare anche questa torta super deliziosa

Innanzitutto, rompiamo le uova nella ciotola di una planetaria ed aggiungiamo anche lo zucchero semolato. A questo punto, montiamo i due ingredienti per circa 20 minuti, ad alta velocità, fino ad ottenere un composto spumoso. Verso la fine del processo, abbassiamo la velocità e versiamo l’olio di semi a filo. Dopo di che, poco per volta, incorporiamo anche lo yogurt bianco.

Ora non ci resta che unire le parti polverose, ossia farina, lievito e cacao, e mescolarle nel composto, sempre mantenendo una velocità bassa.

Quando l’impasto sarà ben amalgamato ed omogeneo, versiamolo in uno stampo rivestito con carta forno. Inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti e, una volta pronta, sforniamo la torta e lasciamola raffreddare completamente.

Adesso occupiamoci della farcitura, versando in una ciotola la panna fresca liquida e due tazzine di caffè. A questo punto, montiamo il tutto, fino ad ottenere una panna al caffè ed aggiungiamoci anche il mascarpone. Una volta amalgamati bene gli ingredienti, dividiamo a metà la base al cioccolato, orizzontalmente, e farciamola con la crema al caffè. Ora possiamo quindi spolverare la superficie con dello zucchero a velo e tagliare la torta a cubetti. Infine, riponiamoli in frigorifero per circa 30 minuti per farli rassodare e siamo pronti per servirli. Quindi, basta con il solito tiramisù perché da oggi in poi possiamo realizzare questa torta per rendere più speciali le nostre giornate.

